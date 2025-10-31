हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक

इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्बास अंसारी को राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक

UP News: मऊ विधायक व माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है. यह मामला आचार संहिता उल्लंघन का है. केस में अगली 31 दिसंबर 2025 को होगी.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 31 Oct 2025 04:36 PM (IST)
उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर शुक्रवार (31 अक्टूबर 2025) को सामने आई है, माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फौरी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में अब्बास अंसारी को राहत दी है.

हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है. अब्बास अंसारी पर बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था. आपको बता दें कि अब्बास अंसारी ने याचिका दाखिल का चार्जशीट रद्द किए जाने की मांग की है. मऊ जिले की थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. 

मंच से दी गई थी चुनाव बाद सबक सिखाने की धमकी

मऊ विधायक अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी थे. उन्होंने 3 मार्च 2022 को रात 8:30 बजे पहाड़पुरा मैदान में बगैर अनुमति सभा की थी. इस सभा में भीड़ एकत्रित कर मऊ के प्रशासन को चुनाव बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी.

अब्बास अंसारी और भाई के अलावा 150 अन्य के खिलाफ थी FIR

इस मामले में अगले दिन 4 मार्च 2022 को सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें अब्बास अंसारी के साथ ही छोटे भाई उमर अब्बास अंसारी और 150 अज्ञात व्यक्तियों का नाम इस एफआईआर में था. अब 1 दिसंबर 2025 को मामले की अगली सुनवाई होगी. अब्बास अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने पक्ष रखा है. मामले की सुनवाई जस्टिस समीर जैन के सिंगल बेंच में हुई है.

आपको बता दें कि, इस मामले में मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक अब्बास अंसारी की विधानसभा सदस्यता बहाल कर दी गई थी. विधानसभा सचिवालय ने 8 सितंबर 2025 को इस संबंध आदेश भी जारी किया है.

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Published at : 31 Oct 2025 04:36 PM (IST)
Allahabad High Court Abbas Ansari Mau News UP NEWS
