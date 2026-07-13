अलीगढ़: सरकारी मंच पर हिस्ट्रीशीटर! मंत्री-सांसद के साथ दिखा मुजाहिद गुड्डू, मचा बवाल

अलीगढ़ में आयोजित सरकारी पौधारोपण कार्यक्रम के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब कुख्यात हिस्ट्रीशीटर मुजाहिद गुड्डू कार्यक्रम में पहुंच गया. इतना ही नहीं, वह मंच पर मंत्री, सांसद, विधायकों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच मौजूद दिखाई दिया. कार्यक्रम की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद अब उसकी मौजूदगी को लेकर सवाल उठने लगे हैं.

दो दर्जन से ज्यादा गंभीर मामले दर्ज

जानकारी के मुताबिक मुजाहिद उर्फ गुड्डू जिले का हिस्ट्रीशीटर है और उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास समेत दो दर्जन से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज बताए जाते हैं. ऐसे व्यक्ति का सरकारी कार्यक्रम में पहुंचना और मंच पर प्रमुख लोगों के साथ नजर आना चर्चा का विषय बन गया है.

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मंत्री, सांसद और विधायक भी मंच पर थे मौजूद

सरकारी कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री संदीप सिंह, सांसद सतीश गौतम, कई विधायक और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे. इसी दौरान मुजाहिद गुड्डू भी मंच पर दिखाई दिया. कार्यक्रम के दौरान उसकी मौजूदगी पर किसी ने आपत्ति नहीं जताई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

प्रशासन की भूमिका पर उठ रहे सवाल

सरकारी कार्यक्रमों में आमतौर पर सुरक्षा एजेंसियां और स्थानीय प्रशासन पहले से मौजूद लोगों की सूची और व्यवस्था पर नजर रखते हैं. ऐसे में गंभीर आपराधिक मामलों में नामजद हिस्ट्रीशीटर का मंच तक पहुंच जाना कई सवाल खड़े करता है. फिलहाल यह साफ नहीं हो पाया है कि वह किसके निमंत्रण पर कार्यक्रम में पहुंचा था और उसे मंच तक कैसे पहुंचने दिया गया.

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मामला सामने आने के बाद अब लोगों की नजर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की प्रतिक्रिया पर है. अभी तक इस मामले में किसी भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि की ओर से आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है. प्रशासन या संबंधित पक्ष की ओर से कोई स्पष्टीकरण आता है तो उसके बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी.