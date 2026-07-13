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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव बड़ी मछली', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हिंदू धर्म सेना का दावा

'चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव बड़ी मछली', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर हिंदू धर्म सेना का दावा

Ram Mandir Donation Theft Case: हिंदू धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को घोटाले से जुड़ी मछली बताया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 13 Jul 2026 06:22 PM (IST)
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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच जारी है, वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बयानबाजी का दौर जारी है. हिंदू धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में बड़ा बयान दिया है, संतोष दुबे ने अपने बयान में चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को घोटाले से जुड़ी मछली बताया है.

मीडिया को दिए बयान में हिंदू धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने कहा, "मैं चोरी के सबूतों वाली यह फाइल एसआईटी को सौंपने जा रहा हूं, इसमें सभी की कुंडली है. एक बड़ी फाइल भी उन्हें या मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और सार्वजनिक की जाएगी." हिंदू धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने स्पष्ट किया है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा, उन्हें जेल जाना होगा.

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'चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव बड़ी मछली'

हिंदू धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने कहा कि पहले हमने 40 साल तक संघर्ष किया; हम फिर से संघर्ष करेंगे. संतोष दुबे ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव बड़ी मछली बताया है. उन्होंने भरोसा जताया है कि, "मुझे विश्वास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्रवाई करेंगे, न्याय मिलता है, भले ही इसमें समय लगे."

एसआईटी को सौंपी गई चंदा चोरी के सबूतों वाली फाइल

हिंदू धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने कहा कि, वह राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी के मामले की जांच कर रही एसआईटी के सामने पेश हुए.  हिंदू धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने राम मंदिर के चंदे में कथित चोरी से संबंधित सबूतों वाली फाइल नगर निगम आयुक्त को सौंप दी है.

हिंदू धर्म सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष दुबे ने कहा है कि मुझसे कहा गया है कि भरोसा रखिए, न्याय होगा. संतोष दुबे ने आगे कहा है कि अगर न्याय नहीं होगा तो हम तैयार हैं, हम पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं. उन्होंने कहा कि, यह इस युद्ध का विराम नहीं है, सिर्फ विश्राम है. उन्होंने एसआईटी को फाइल सौंपने को यज्ञ में आहूती डालना बताया है.

'कर्म पर अधिकार, फल देना ईश्वर का काम'

उन्होंने अपने बयान के आखिरी में गीता के श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि' के साथ कहा कि हमारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल देना ईश्वर का काम है.

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Published at : 13 Jul 2026 06:21 PM (IST)
Tags :
UP NEWS RAM MANDIR Ayodhya NEWS
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