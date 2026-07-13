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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अखिलेश यादव न मुसलमान और न सनातन...', मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई PDA की परिभाषा

'अखिलेश यादव न मुसलमान और न सनातन...', मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताई PDA की परिभाषा

UP Politics: ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव न तो मुसलमान का वोट पाने की स्थिति में हैं और ना ही सनातन का वोट पाने की स्थिति में हैं. जो लोग उनके साथ हैं, वह खुद ही उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 13 Jul 2026 05:22 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में चुनावी साल से पहले नेताओं के बीच सियासी बयानबाजी तेज होती जा रही है, यूपी के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री पर बड़ा जुबानी हमला बोला है. योगी के मंत्री ने कहा कि, अखिलेश यादव दुविधा में पड़ गए हैं, ना माया मिली ना राम. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव न इधर के हो पा रहे हैं और ना ही उधर के. ओपी राजभर आज देवरिया पहुंचे थे, यहां उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए उक्त बातें कही.

योगी के मंत्री ने कहा कि यदि वह भगवान कृष्ण की बात करेंगे, तो हम लोग तो भगवान कृष्ण को मानने वाले लोग हैं. यदि वह भगवान कृष्ण को मानते हैं तो क्यों नहीं मथुरा चलते हैं, अगर डर लगता है तो हम आगे-आगे रहेंगे. गोली तोप चलेगा, हमारे ऊपर चलेगा, पीछे-पीछे चलो वहां भी जाने से भाग रहे हैं और अयोध्या में ही भगवान श्री राम के यहां जाने में भाग रहे हैं.

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'अखिलेश न मुस्लिम और न सनातन का वोट पाने की स्थिति में हैं'

ओपी राजभर ने कहा कि अखिलेश यादव न तो मुसलमान का वोट पाने की स्थिति में हैं और ना ही सनातन का वोट पाने की स्थिति में हैं. जो लोग उनके साथ हैं, वह खुद ही उनका साथ छोड़कर भाग रहे हैं. ओपी राजभर ने अपने AIMIM और मायावती का जिक्र कर एक बार फिर दोहराया है कि, 'सपना देख रहे हैं, अभी इस जन्म में नहीं, अगले जन्म की तैयारी करें, अगले जन्म में सरकार बनेगी.'

योगी के मंत्री ने बताया पीडीए का मतलब

मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की पीडीए पर तंज कसा है. योगी के मंत्री ने पीडीए का मतलब 'पीट देगा अहीर और पीट देगा अल्पसंख्यक' बताया है. उन्होंने कहा कि, अखिलेश जी प्रदेश में आए दिन घटनाएं हो रही हैं, घटना पर गंभीरता से अध्ययन करिए, उसमें अखिलेश जी के दोनों बिरादर मिल जाएंगे. जहां हत्या हो रही है उनके ही अखिलेश जी के बिरादरी के ही लोग शामिल है. अखिलेश जी ने हमे तलाक दे दिया है, हमने कबूल कर लिया है.

उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर देवरिया दौरे पर थे, यहां उन्होंने जिला पंचायत सभागार में एक समीक्षा बैठक की, हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी लैपटॉप और टैबलेट भी बांटा जाएगा.

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Published at : 13 Jul 2026 05:22 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP Politics UP News Deoria News Om Prakash Rajbha
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