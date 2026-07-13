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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मुनाफाखोरी का नया नाम है एथेनॉल...जंग और जंक की बढ़ी समस्या', अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना

'मुनाफाखोरी का नया नाम है एथेनॉल...जंग और जंक की बढ़ी समस्या', अखिलेश यादव का सरकार पर निशाना

UP News: सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा पुरानी गाड़ियाँ एथेनॉल के हिसाब से नहीं बनी हैं, इसीलिए बीमा कंपनियों के अपने एतराज हैं और कार-बाइक खराब होने पर उन्हें क्लेम न देने का एक और बहाना मिल जाता है.

Written By : अंकुल कौशिक |  Updated at : 13 Jul 2026 05:41 PM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एथेनॉल मिश्रित ईंधन नीति को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि एथेनॉल की वजह से जंग और जंक दोनों की समस्या बढ़ रही है.

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"एथेनॉल मुनाफाखोरी का नया नाम है, ये सरकारी मिलावट का एक ऐसा त्रि-मिश्रण है जिसमें सरकार, एथेनॉल बनानेवालों और तेल कंपनियों की साझेदारी है. एथेनॉल के समर्थन में तर्क ये दिया जाता है कि इससे प्रदूषण कम होगा, आयात बिल घटेगा क्योंकि कच्चे तेल पर निर्भरता घटेगी लेकिन सरकार ये नहीं बता रही है कि इससे गाड़ियों की माइलेज गिरती है और गाड़ियाँ जल्दी खराब हो रही हैं.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा-"स्टार्टिंग की समस्या बढ़ गई है, कुल मिलाकर कम एवरेज की वजह से तेल ज्यादा डलवाना पड़ रहा है, गाड़ियां बीच सड़क में धोखा दे रही हैं, जिससे मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गई है, गाड़ी की रीसेल वैल्यू घट गई है और ओवर ऑल लाइफ भी. एथेनॉल की वजह से जंग और जंक दोनों की समस्या बढ़ रही है. पुरानी गाड़ियाँ एथेनॉल के हिसाब से नहीं बनी हैं, इसीलिए बीमा कंपनियों के अपने एतराज हैं और कार-बाइक खराब होने पर उन्हें क्लेम न देने का एक और बहाना मिल जाता है."

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अखिलेश यादव ने कहा-"आज के महंगाई के समय में जब माँ-बाप युवाओं को किसी तरह से लाखों रुपये में एक बाइक दिलाते हैं या युवा कार लोन लेकर अपनी गाड़ी का सपना पूरा करते हैं तो उनकी चिंता महंगा तेल भी होता है और एथेनॉल की वजह से गाड़ी ख़राब होने और फिर ठीक कराने का लगातार बढ़ता खर्चा भी. सच तो ये है कि जब खानेपीने वाली चीजों से फ्यूल बनेगा तो खाद्य महंगाई बढ़ेगी साथ ही इसका नुक़सान पर्यावरण को भी होगा क्योंकि एथेनॉल के लिए पानी की भी बहुत खपत होती है. सरकार बताए कि चंद मुनाफाखोरों के लिए वो  जनता का शोषण क्यों कर रही है."

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About the author अंकुल कौशिक

अंकुल कौशिक पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 9 सालों से हैं. इस समय वह एबीपी न्यूज़ में बतौर एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं और वह यूपी डेस्क की जिम्मेदारी संभालते हैं. इससे पहले अंकुल कौशिक लाइव हिंदुस्तान (HT स्मार्ट), इंडिया न्यूज, वन इंडिया, राजस्थान पत्रिका (Catch News) में न्यूज डेस्क पर काम कर चुके हैं. उन्हें राजनीति पर लिखना बेहद पसंद है. अंकुल मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले हैं, इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई अलीगढ़ की मंगलायतन यूनिवर्सिटी से की है.
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Published at : 13 Jul 2026 05:37 PM (IST)
Tags :
Ethanol Akhilesh Yadav UP NEWS SAMAJWADI PARTY
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