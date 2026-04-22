अलीगढ़ में गला रेतकर की कारोबारी की हत्या, निर्माणाधीन मकान से मिला शव, दो लोग गिरफ्तार

अलीगढ़ जिले के क्वार्सी थाना क्षेत्र में मंगलवार (21 अप्रैल) शाम एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक निर्माणाधीन मकान से स्थानीय कारोबारी नरोत्तम सिंह का शव बरामद किया गया. नरोत्तम सिंह एक पेट्रोल पंप के मालिक थे और इलाके में जाने-माने व्यवसायी माने जाते थे.

परिजनों ने बताया कि नरोत्तम सिंह को आखिरी बार सुबह घर से निकलते समय देखा गया था. वह अपने एक परिचित और पड़ोसी कन्हैया के साथ दोपहिया वाहन पर निकले थे. लेकिन दोपहर तक जब वह वापस नहीं लौटे तो परिवार ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, मगर उनका मोबाइल फोन बंद मिला. इसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की.

निर्माणाधीन मकान से बरामद हुआ शव

जानकारी के अनुसार, शाम के समय उनका शव चिलकोर्रा गांव में स्थित एक निर्माणाधीन मकान से बरामद हुआ, जो कथित तौर पर उनके परिचित कन्हैया का बताया जा रहा है. शव मिलने की सूचना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल पर जमा हो गए. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की.

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गला रेतकर की गई युवक की हत्या

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है. शव के पास से एक चाकू भी बरामद हुआ है. जिससे आशंका जताई जा रही है कि नरोत्तम सिंह की गला रेतकर हत्या की गई है. हालांकि, हत्या के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. इस मामले में पुलिस ने कन्हैया के दो भाइयों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. साथ ही मुख्य आरोपी की तलाश में पुलिस की कई टीमें जिलेभर में छापेमारी कर रही हैं.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार ने बताया कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी. मृतक के बेटे के राजनीतिक संबंधों को देखते हुए मामला और भी संवेदनशील हो गया है, लेकिन पुलिस निष्पक्ष जांच का आश्वासन दे रही है.

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