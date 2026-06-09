अलंकार अग्निहोत्री ने लगाई BJP में सेंध! UP विधानसभा चुनाव के लिए उतारा अपना उम्मीदवार

बरेली के निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट और राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के प्रमुख अलंकार अग्निहोत्री ने बहराइच पहुंचकर वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा के चुनावी अभियान की शुरुआत की. इस दौरान आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ कार्यकर्ता अनुज कुमार पांडे को पार्टी की सदस्यता दिलाई और उन्हें बहराइच सदर विधानसभा सीट से पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया.

इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी छोड़कर राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा की सदस्यता ग्रहण की. इस मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि देश और प्रदेश की सत्ताधारी पार्टियां सवर्ण समाज का वोट लेने के बाद उन्हें राजनीतिक रूप से नजरअंदाज कर देती हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि UGC से जुड़े कानूनों के माध्यम से सवर्ण समाज को अपमानित करने का प्रयास किया गया है.

राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा सभी वर्गों के सामाजिक अधिकारों के सम्मान का पक्षधर

इसके साथ ही अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी सभी वर्गों के सामाजिक अधिकारों के सम्मान की पक्षधर है और पार्टी का उद्देश्य समाज में फैली सवर्ण विरोधी नफरत को समाप्त करना है. इस कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में समर्थक, पदाधिकारी और स्थानीय कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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अलंकार अग्निहोत्री ने हाल ही में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि बीजेपी सार्वजनिक रूप से सीजेपी को गद्दार बताती है, लेकिन दूसरी ओर उसके नेताओं को विरोध प्रदर्शन की अनुमति भी आसानी से मिल जाती है. इसके साथ ही पूर्व पीसीएस अधिकारी ने राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए चंदे के गबन के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि करोड़ों रुपये के चढ़ावे के कथित रूप से गायब होने की खबर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है.

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