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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडगाजियाबाद में CWC का खुलासा, 5 साल में मिले 3522 लावारिस बच्चे; नवजातों में ज्यादातर लड़कियां

गाजियाबाद में CWC का खुलासा, 5 साल में मिले 3522 लावारिस बच्चे; नवजातों में ज्यादातर लड़कियां

Ghaziabad News In Hindi: चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अनुसार, गाजियाबाद में पिछले पांच सालों में कुल 3,522 लावारिस बच्चे मिले. वहीं लावारिस मिलने वाले नवजात बच्चों में ज्यादा लड़कियां होती हैं.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 24 Jul 2026 05:46 PM (IST)
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गाजियाबाद में पिछले पांच सालों के दौरान बड़ी संख्या में लावारिस और परित्यक्त बच्चों के मामले सामने आए हैं. चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (सीडब्ल्यूसी) के अनुसार, 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2025 तक जिले में कुल 3,522 लावारिस बच्चे मिले, जिनमें से कड़ी मशक्कत के बाद 3,427 बच्चों को उनके परिवारों से मिलवा दिया गया. वहीं, पिछले चार सालों में 40 बच्चों को कानूनी प्रक्रिया के तहत गोद (एडॉप्शन) दिया गया है. 

चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन जीपी भद्रदास ने बताया कि लावारिस मिलने वाले नवजात शिशुओं में अधिकांश लड़कियां होती हैं, जबकि लड़कों की संख्या बेहद कम होती है. उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले सामने आते हैं, जहां शादी से पहले गर्भधारण होने पर नवजात को खुले में छोड़ दिया जाता है, जिससे उन पर जानवरों के हमले का खतरा बढ़ जाता है और उन्हें सुरक्षित बचाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है. 

माता-पिता के बीच अलगाव होने पर समिति  बच्चों को लेती है संरक्षण में 

उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी के साथ ऐसी परिस्थिति हो तो वह सीधे अपने जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी से संपर्क करें. समिति अस्पताल से ही बच्चे को अपने संरक्षण में ले लेगी, उसकी पूरी देखभाल करेगी और संबंधित व्यक्ति की पहचान भी पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी. उन्होंने बताया कि ऐसे बच्चे भी समिति के संरक्षण में आते हैं, जिनके माता-पिता के बीच अलगाव हो चुका होता है और दोनों उन्हें अपने साथ नहीं रखना चाहते, जबकि कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों का पालन-पोषण भी समिति द्वारा किया जा रहा है.

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गाजियाबाद में फिलहाल तीन होम, जो रखते हैं ऐसे बच्चों को 

गाजियाबाद में फिलहाल तीन ऐसे होम हैं, जहां ऐसे बच्चों को रखा जाता है. एक होम में शून्य से 10 साल के बच्चे रखे जाते हैं, वहीं दो हम ऐसे हैं जिसमें 10 साल से ऊपर के लड़के और लड़की अलग-अलग रखे जाते हैं. इन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल सभी होम में कुल 12 बच्चे हैं, कुछ दानदाताओं और कुछ स्कूल इन बच्चों को फ्री में एजुकेटेड करते हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश का प्रतिष्ठित डलहौजी स्कूल भी है जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं.

वहीं कस्तूरबा और अटल विद्यालय में बच्चों का एडमिशन करवाया जाता है, जहां यह बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं. अध्यक्ष ने बताया की कुछ बच्चे इतने ब्रिलिएंट होते हैं, जिनमें से एक बच्ची फॉरेन रिलेशनशिप की पढ़ाई एक यूनिवर्सिटी में कर रही है.

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Published at : 24 Jul 2026 05:46 PM (IST)
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