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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडइमरान मसूद के बयान पर अभिजीत दिपके का पलटवार, कहा- 'ये विपक्ष नहीं, देश के युवाओं का आंदोलन'

इमरान मसूद के बयान पर अभिजीत दिपके का पलटवार, कहा- 'ये विपक्ष नहीं, देश के युवाओं का आंदोलन'

NEET Paper Leak Protest: अभिजीत दीपके ने कहा यह आंदोलन पूरे देश के युवाओं का है. यह विपक्षी पार्टियों का आंदोलन नहीं है. देश के युवा ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और यह किसी भी तरह से कमजोर नहीं होगा.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 24 Jul 2026 05:29 PM (IST)
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दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है, जिस पर सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सवाल उठाए थे. अब इस पर पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने उन्हें करारा जवाब दिया है.

अभिजीत दीपके ने कहा, "यह आंदोलन पूरे देश के युवाओं का है. यह विपक्षी पार्टियों का आंदोलन नहीं है. देश के युवा ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे और यह किसी भी तरह से कमजोर नहीं होगा."

क्या कहा था इमरान मसूद ?

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने आंदोलन को लेकर टिप्पणी की थी कि कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक का आंदोलन अन्ना हजारे पार्ट टू है. जिस पर उनकी आलोचना देखने को मिल रही है. खासकर कॉकरोच जनता पार्टी ने इस पर ऐतराज जताया है. उनके मुताबिक यह विपक्षी पार्टियों का आंदोलन नहीं है इसे देश के युवा चला रहे हैं.

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20 जुलाई को लाठीचार्ज से गर्माया 

20 जुलाई को संसद मार्च का ऐलान किया गया था , जिस पर छात्रों और दिल्ली पुलिस की तीखी झड़प हो गयी थी. पुलिस को स्थिति संभालने के लिए लाठीचार्ज करना पडा था. जिसके बाद छात्रों और युवाओं में गुस्सा भड़क गया और बड़ी संख्या में छात्र जंतर-मंतर पर जुटने लगे. विपक्षी पार्टियों ने भी छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत ठहराया और कार्रवाई की मांग की.

कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने इस मुद्दे पर संसद में बहस की मांग की और शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा माँगा है, जिस कारण सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सामंजस्य नहीं बन पा रहा. यही नहीं विपक्षी सांसदों ने मंगलवार को प्रधानमंत्री आवास के बाहर भी धरना-प्रदर्शन दिया था. हालांकि सोमवार के बाद छात्रों पर कोई सख्ती नहीं की गयी, सरकार ने बातचीत से मामला हल करने की पहल की है. सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल भी खत्म करवाई गयी .

यह भी पढ़ें: अखिलेश यादव के समर्थन में आईं कुंडा विधायक राजा भैया की पत्नी, Video शेयर किया बड़ा दावा

Published at : 24 Jul 2026 05:29 PM (IST)
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