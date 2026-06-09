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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी पुलिस को लगी हाईकोर्ट से फटकार, अवैध हिरासत में रखा युवक; अब देना होगा जुर्माना

यूपी पुलिस को लगी हाईकोर्ट से फटकार, अवैध हिरासत में रखा युवक; अब देना होगा जुर्माना

Allahabad High Court News: हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी लगातार नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं ऐसा यह सोचकर करते हैं कि उनके गलत कामों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा.

By : सौरभ मिश्रा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 09 Jun 2026 03:12 PM (IST)
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यशैली पर अहम टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी लगातार नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं ऐसा यह सोचकर करते हैं कि उनके गलत कामों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा. अदालत ने कहा है कि उन्हें लगता है कि हजारों उल्लंघनों में से शायद ही कोई नागरिक अपने अधिकारों को लागू करवाने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए आगे आएगा.

कोर्ट ने इस कड़ी टिप्पणी के साथ एक व्यक्ति को 25,000 रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है जिसे सिर्फ एक घरेलू झगड़े के कारण 24 घंटे तक पुलिस हिरासत (लॉकअप) में गैर-कानूनी तरीके से रखा गया था. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई.

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कोर्ट की जिम्मेदारी है कि नागरिक के अधिकार लागू करें-HC

डिवीजन बेंच ने अपने 16 पन्नों के आदेश में कहा है कि जब कोई नागरिक अपने अधिकार को लागू करवाने के लिए आगे आता है और इस कोर्ट में आता है, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस अधिकार को लागू करें. अदालत ने कहा है कि जो संविधान, कानूनों, राज्य सरकार की नीति और हमारी व्याख्या के तहत पहले से ही उसका अधिकार है. आखिरकार, चारों ओर ऐसे अधिकारी हैं जो मानते हैं कि उल्लंघन पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 26 नवंबर 2022 को प्रयागराज के रहने वाले और याचिकाकर्ता मतंबर मिश्रा अपने खेतों से घर लौटे, तभी एक पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी सब-इंस्पेक्टर सूर्य प्रकाश दुबे उनके घर में घुसे और उन्हें घसीटते हुए बाहर ले गए, जबकि उन्होंने सिर्फ लुंगी और कुर्ता पहना हुआ था. बिना कोई कारण बताए मिश्रा को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और 24 घंटे के लिए लॉकअप में बंद कर दिया गया.

पुलिस ने छोड़ने एवज में मांगे 20000 रुपये

हिरासत के दौरान, एसआई दुबे ने उन्हें छोड़ने के बदले 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी, पूरी पुलिस कार्रवाई याचिकाकर्ता के भाई की बहू द्वारा दर्ज कराई गई घरेलू हिंसा की शिकायत के आधार पर शुरू की गई. एक ऐसा मामला जिसमें कोई संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं किया गया था.

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About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
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Published at : 09 Jun 2026 03:12 PM (IST)
Tags :
Allahabad High Court UP NEWS UP Police PRAYAGRAJ NEWS
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