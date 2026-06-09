यूपी पुलिस को लगी हाईकोर्ट से फटकार, अवैध हिरासत में रखा युवक; अब देना होगा जुर्माना

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक केस की सुनवाई के दौरान पुलिस की कार्यशैली पर अहम टिप्पणी की है. हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस अधिकारी लगातार नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं ऐसा यह सोचकर करते हैं कि उनके गलत कामों पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा. अदालत ने कहा है कि उन्हें लगता है कि हजारों उल्लंघनों में से शायद ही कोई नागरिक अपने अधिकारों को लागू करवाने और उन्हें जवाबदेह ठहराने के लिए आगे आएगा.

कोर्ट ने इस कड़ी टिप्पणी के साथ एक व्यक्ति को 25,000 रुपये का अंतरिम मुआवजा देने का आदेश दिया है जिसे सिर्फ एक घरेलू झगड़े के कारण 24 घंटे तक पुलिस हिरासत (लॉकअप) में गैर-कानूनी तरीके से रखा गया था. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की डिवीजन बेंच में मामले की सुनवाई हुई.

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कोर्ट की जिम्मेदारी है कि नागरिक के अधिकार लागू करें-HC

डिवीजन बेंच ने अपने 16 पन्नों के आदेश में कहा है कि जब कोई नागरिक अपने अधिकार को लागू करवाने के लिए आगे आता है और इस कोर्ट में आता है, तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस अधिकार को लागू करें. अदालत ने कहा है कि जो संविधान, कानूनों, राज्य सरकार की नीति और हमारी व्याख्या के तहत पहले से ही उसका अधिकार है. आखिरकार, चारों ओर ऐसे अधिकारी हैं जो मानते हैं कि उल्लंघन पर अक्सर किसी का ध्यान नहीं जाएगा.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, 26 नवंबर 2022 को प्रयागराज के रहने वाले और याचिकाकर्ता मतंबर मिश्रा अपने खेतों से घर लौटे, तभी एक पुलिस चौकी के तत्कालीन प्रभारी सब-इंस्पेक्टर सूर्य प्रकाश दुबे उनके घर में घुसे और उन्हें घसीटते हुए बाहर ले गए, जबकि उन्होंने सिर्फ लुंगी और कुर्ता पहना हुआ था. बिना कोई कारण बताए मिश्रा को पुलिस स्टेशन ले जाया गया और 24 घंटे के लिए लॉकअप में बंद कर दिया गया.

पुलिस ने छोड़ने एवज में मांगे 20000 रुपये

हिरासत के दौरान, एसआई दुबे ने उन्हें छोड़ने के बदले 20,000 रुपये की रिश्वत मांगी, पूरी पुलिस कार्रवाई याचिकाकर्ता के भाई की बहू द्वारा दर्ज कराई गई घरेलू हिंसा की शिकायत के आधार पर शुरू की गई. एक ऐसा मामला जिसमें कोई संज्ञेय अपराध दर्ज नहीं किया गया था.

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