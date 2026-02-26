सीएम योगी की मैग्लेव ट्रेन यात्रा पर अखिलेश यादव का तंज, दिल्ली-लखनऊ की लड़ाई जापान लेकर गए

अखिलेश यादव ने लिखा माना इंडिया में बुलेट ट्रेन आने की स्पीड कछुए की चाल जैसी है, लेकिन दिल्ली-लखनऊ की आपसी खींचातानी का मतलब ये नहीं कि कोई विदेश की धरती पर जाकर, इस बात पर उँगली उठाए. भाजपाई आपस के झगड़े को विश्व मंच पर न ले जाएं. दो अलग दिशा में गये हुए लोग वास्तव में भी अलग-अलग दिशा में ही जाते हैं.

सीएम योगी ने मैग्लेव ट्रेन की यात्रा पर लिखा आप देख सकते हैं कि मैं 501 km/h की रफ़्तार से सफ़र कर रहा था. यामानाशी में जापान की एडवांस्ड SCMAGLEV ट्रेन का अनुभव किया, यह एक नेक्स्ट-जेनरेशन हाई-स्पीड सिस्टम है जो 500 km/h तक की रफ़्तार तक पहुँचता है और साफ़, कुशल और सटीक मोबिलिटी के भविष्य को दिखाता है. बहुत ज़्यादा रफ़्तार पर भी राइड स्मूद और काफ़ी स्थिर थी, जो इनोवेशन और लंबे समय तक चलने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन क्वालिटी के लिए जापान के कमिटमेंट को दिखाता है. जब टेक्नोलॉजी इस रफ़्तार से चलती है, तो भविष्य पहले से कहीं ज़्यादा करीब लगता है.