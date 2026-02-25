हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Manoj Tiwari Holi Song: मनोज तिवारी का गाना, राहुल गांधी-अखिलेश यादव निशाना, सपा चीफ ने किया पलटवार

Manoj Tiwari Holi Song: मनोज तिवारी का गाना, राहुल गांधी-अखिलेश यादव निशाना, सपा चीफ ने किया पलटवार

Manoj Tiwari Holi Song: मनोज तिवारी के 'होलरिया' गाने में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के मुखौटे का इस्तेमाल हुआ है. अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि अब हम कोई गाना निकालें तो बुरा मत मानिएगा.

By : विवेक राय | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 25 Feb 2026 08:22 PM (IST)
Preferred Sources

होली के पर्व पर भोजपुरी सिंगर और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एक ऐसा गाना ले आए हैं, जिसने लॉन्च होते ही सियासी पारा हाई कर दिया है. इस गाने में होली की बधाइयों के साथ-साथ बीजेपी नेताओं की तारीफ तो है ही, साथ ही विपक्षियों पर जमकर तंज कसा गया है. 

यह है मनोज तिवारी के मृदुल म्यूजिक द्वारा लॉन्च की गई 'होलरिया' एल्बम का टाइटल ट्रैक 'होलरिया', जिसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव समेत विपक्ष कई नेताओं पर जमकर निशाना साधा गया है. 

मनोज तिवारी के होलरिया गाने पर क्या बोले अखिलेश यादव?

इसको लेकर अब खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने मनोज तिवारी के गाने पर कहा, "मनोज तिवारी बहुत पुराने समाजवादी रहे हैं. उनका पॉलिटिकल प्रोफाइल हम ही लोगों ने शुरू कराया था. इसलिए उन्होंने होली पर हमें याद किया है, तो बहुत बधाई. अब शुरुआत उन्होंने की है. अब अगर हम लोग भी कोई गाना बनाएं तो वो बुरा न मानें."

मनोज तिवारी के गाने से नाराज कांग्रेस

इतना ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा, "जोगीरा... गाएंगे हम भी सुनना पड़ेगा." वहीं, मनोज तिवारी पर तंज कसते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, "मोदी जी, इन्होंने आपको बदनाम करने की सुपारी ट्रंप से ली हुई है."

होलिरिया गाने में क्या-क्या?

दरअसल, होली के पर्व पर जश्न मनाते हुए भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने जो गाना लॉन्च किया है, उसमें हुल गांधी का मुखौटा पहने एक पात्र को दिखाया गया है. गाने के बोल हैं कि राहुल साजिश के रंग फेंक रहे हैं. गाने में अखिलेश यादव का मुखौटा पहने भी एक पात्र को दिखाया गया है, जिसमें कहा गया है कि अखिलेश बिहार (विधानसभा चुनाव) क्यों आए, यहां भी टोटी सूख गई. 

ऐसे ही गाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद रवि किशन, दिनेश लाल यादव, खेसारी लाल यादव, आदि का मुखौटा पहने भी पात्रों को दिखाया गया है. 

5 दिन में एक मिलियन व्यूज

मनोज तिवारी की होलरिया एल्बम 20 फरवरी 2026 को लॉन्च हुई थी. पांच दिन में गाने पर 1.1 मिलियन से ज्यादा व्यू आ चुके हैं. इस गाने को भोजपुरी सुनने वालों और बीजेपी के समर्थकों ने बहुत पसंद किया है. वहीं, सोशल मीडिया पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के समर्थक नाराजगी जता रहे हैं. 

Published at : 25 Feb 2026 08:22 PM (IST)
Manoj Tiwari Akhilesh Yadav UP News Rahul Gandhi  Holi 2026
