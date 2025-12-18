'ये फॉग नहीं स्मॉग है', इस बात पर निराश हुए अखिलेश यादव, योगी सरकार पर साधा निशाना

राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में बुधवार शाम को भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच टी-20 का चौथा मुकाबला होना था लेकिन घने कोहरे और धुंध की वजह से इस रद्द करना पड़ा. इस मैच के रद्द होने पर जहां प्रशंसकों काफी मायूस दिखे वहीं अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसके लिए स्मॉग को वजह बताया.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि इकाना स्टेडियम में होने वाले मुकाबले को कोहरे की वजह से नहीं बल्कि हवा में मौजूद प्रदूषण की वजह से रद्द करना पड़ा है. उन्होंने कहा बीजेपी सरकार ने यहां इंवेटबाजी करवाकर शहर की हवा को बर्बाद कर दिया है.

अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा

लखनऊ में मुकाबला रद्द होने पर अखिलेश यादव ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि 'दिल्ली का प्रदूषण अब लखनऊ तक पहुँच गया है. इसीलिए लखनऊ में आयोजित होनेवाला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच नहीं हो पा रहा है. दरअसल इसकी वजह कोहरा या फ़ॉग नहीं, स्मॉग है.

हमने जो पार्क लखनऊ की शुद्ध हवा के लिए बनवाए थे, भाजपा सरकार वहाँ भी इंवेटबाजी करवाकर उन्हें बर्बाद करना चाहती है. भाजपाई न इंसान के सगे हैं, न पर्यावरण के. मुँह ढक लीजिए कि आप लखनऊ में हैं.'

बता दें कि भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच टी-20 का चौथा मुकाबला बुधवार शाम को सात बजे इकाना स्टेडियम में होना था लेकिन फ़ॉग की वजह से इसमें देरी हो गई. काफी इंतज़ार के बाद भी जब धुंध साफ नहीं हुई तो रात 9.25 बजे अंपायर ने मैच रद्द करने की घोषणा कर दी. जिसके बाद मैच देखने आए हजारों की संख्या में प्रशंसक निराश हो गए.

आज सदन में ये मुद्दा उठा सकती है सपा

आज लोकसभा में दिल्ली-एनसीआर में हवा में प्रदूषण को लेकर चर्चा होनी है. अखिलेश यादव की इस पोस्ट के बाद माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी एनसीआर के साथ यूपी के कई जिलों और राजधानी लखनऊ में भी प्रदूषण की समस्या को सदन में रख सकती है.