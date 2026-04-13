उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर जनपद आ रहे हैं जहां वो शहर में कराए गए 6.72 करोड़ की लागत से कराए 25 विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे. सीएम योगी के इस कार्यक्रम को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसा है और उनसे मेरठ के व्यापारियों का भी हाल जानने और उनका दुख दर्द सुनने को कहा है.

सपा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए मेरठ में व्यापारियों की दुकानों को बुलडोज़र से ध्वस्त किए जाने का मुद्दा उठाया और तंज कसते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन व्यापारियों को भी अपने कार्यक्रम में बुलाने और उनका दुख दर्द सुनने को कहा. सपा अध्यक्ष ने कहा कि जब गाड़ियों से लोगों की भीड़ इकट्ठा ही की जा रही है तो मेरठ के परिवारों को भी बुला लें.

सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी पर कसा तंज

अखिलेश यादव ने लिखा- 'मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरनगर जा रहे हैं तो मेरठ के व्यापारियों से भी मिलते आएं या उन्हें मिलने ही बुला लें. जब इतनी गाड़ियों से भीड़ बुला रहे हैं तो मेरठ के दुखी परिवारों को भी बुला लें. मेरठ से मुजफ्फरनगर दूर ही कितना है. मंच से केवल वन-वे भाषण देंगे या जनता के दुख-दर्द भी सुनेंगे. 'तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम्ही दवा देना'.

मुख्यमंत्री जी मुजफ्फरनगर जा रहे हैं तो मेरठ के व्यापारियों से भी मिलते आएं या उन्हें मिलने ही बुला लें। जब इतनी गाड़ियों से भीड़ बुला रहे हैं तो मेरठ के दुखी परिवारों को भी बुला लें।



मेरठ से मुजफ्फरनगर दूर ही कितना है।



मंच से केवल वन-वे भाषण देंगे या जनता के दुख-दर्द भी… — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 12, 2026

मेरठ के व्यापारियों का मुद्दा उठाया

मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में 859 अवैध निर्माण स्थानों को खाली कराने का आदेश दिया गया हैं, जिसके बाद यहां के व्यापारियों को खासी नाराजगी देखने को मिल रही है. यहां के व्यापारी संगठन इस कार्रवाई के विरोध में सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से न्याय की मांग कर रहे हैं. ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में हैं और कोर्ट के आदेश पर ही ये कार्रवाई की जा रही है.

सीएम योगी का आज मुजफ्फरनगर दौरा

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सोमवार को मेरठ से सटे मुजफ्फरनगर जनपद में आ रहे हैं. जहां वो कई विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे. इनमें देवी अहिल्याबाई होल्कर का स्मारक भी शामिल है. सीएम योगी के इस कार्यक्रम के लिए नगर पालिका द्वारा बड़े स्तर पर तैयारी की गई है. इस कार्यक्रम शामिल होने के लिए आसपास के जिलों से भी भारी संख्या में लोगों को बुलाया गया है. मुख्यमंत्री यहां एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे.

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