'अगर BJP दोबारा सत्ता में आई तो...', अखिलेश यादव का निशाना, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का भी जिक्र

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शनिवार (27 जून) को आजमगढ़ पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव के सिधारी स्थित आवास पर आयोजित वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को आगाह भी किया.

अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को सत्ता से हटाने का मन बना चुकी है. उन्होंने कहा, ''बीजेपी ने प्रदेश में लंबे समय तक सरकार चलाई है, इसलिए अब उसे अपने कार्यों का हिसाब देना पड़ेगा.''

बीजेपी के लिए धन पहले और धर्म बाद में है- अखिलेश यादव

अयोध्या में राम मंदिर से जुड़े कथित चंदा चोरी के मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, ''अयोध्या सनातन धर्म की आस्था का केंद्र है और इस तरह की घटनाएं बेहद निंदनीय हैं. सरकार को मामले में जांच समिति गठित करनी पड़ी. बीजेपी के लिए धन पहले और धर्म बाद में है."

'आस्था से खिलवाड़ करने वालों को भगवान राम माफ नहीं करेंगे'

उन्होंने यह भी कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को भगवान श्रीराम कभी माफ नहीं करेंगे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ''मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार अयोध्या गए, लेकिन उनका सूचना तंत्र पूरी तरह विफल साबित हुआ.''

यूपी में बीजेपी को हराना जरूरी- अखिलेश यादव

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के इस बयान पर कि वह मुस्लिम समाज के मुद्दों पर चुप रहते हैं, अखिलेश यादव ने कहा कि उन्हें पता है कब और किस मुद्दे पर बोलना है. उन्होंने कहा, ''उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना लोकतंत्र के लिए जरूरी है. यदि बीजेपी दोबारा सत्ता में आई तो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खतरा बढ़ जाएगा.''

ओम प्रकाश राजभर की बार्गेनिंग पावर खत्म- अखिलेश यादव

आजमगढ़ में दिशा की बैठक में जिलाधिकारी की अनुपस्थिति पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर सभी अधिकारी जवाबदेही के साथ काम करेंगे. ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी में टूट के बयान पर पलटवार करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि राजभर की 'बार्गेनिंग पावर' समाप्त हो चुकी है और वह वही बयान देते हैं जो उनसे कहलवाया जाता है.

'बीजेपी की सरकार ने अयोध्या की छवि को नुकसान पहुंचाया'

अयोध्या के विकास को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर अयोध्या का विकास तेज गति से किया जाएगा. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार ने अयोध्या की छवि को नुकसान पहुंचाया है. सपा सरकार बनने पर आधुनिक सुविधाओं के साथ धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप को सुरक्षित रखते हुए अयोध्या का समग्र विकास किया जाएगा.

ओवैसी की पार्टी से गठबंधन पर क्या बोले अखिलेश यादव?

2027 के विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ संभावित गठबंधन के सवाल पर अखिलेश यादव ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि पी डी ए में जो दल शामिल हैं वो मिलकर चुनाव लड़ेंगे. सपा अध्यक्ष ने यूपी में अगले विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों को आगाह किया. उन्होंने कहा, ''अगर अगला चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो यह मान लीजिए की आगे उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं होगा और आपका वोट देने का मौका खत्म हो जाएगा.''

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