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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बीजेपी की चार सौ बीसी नहीं चलने देंगे 403 में', विधानसभा चुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव

'बीजेपी की चार सौ बीसी नहीं चलने देंगे 403 में', विधानसभा चुनाव को लेकर बोले अखिलेश यादव

सपा चीफ अखिलेश यादव ने आजमगढ़ विधानसभा में एक व्यक्ति के 10 वोट होने का दावा करते हुए कहा कि अगर SIR के बाद भी फर्जी वोट बने हैं तो इस प्रक्रिया का क्या फायदा हुआ?

Written By : विवेक राय |  Updated at : 12 Oct 2026 11:34 AM (IST)
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समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया है. लखनऊ के लोहिया पार्क में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि SIR के बाद भी कई विधानसभा क्षेत्रों में एक ही व्यक्ति के डबल, ट्रिपल और पांच-पांच वोट बने हुए हैं.  

इसके साथ ही विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की चार सौ बीसी नहीं चलने देंगे 403 में. सपा चीफ ने कहा कि पुलिस आज अगर प्रोटेस्ट को रोकेगी तो कानून उनके हाथ में है हम अपना प्रोटेस्ट करेंगें कानून नहीं तोड़ेंगे.

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बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने उसकी तुलना हिटलर की कार्यशैली से की. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग हिटलर से सीखकर आए हैं. अखिलेश ने कहा कि हिटलर के समय में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस की वर्दी पहनाकर विपक्ष पर हमला कराया जाता था. उन्होंने दिल्ली में पत्रकारों से जुड़े सामने आ रहे वीडियो का जिक्र करते हुए पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग बीजेपी के कहने पर पत्रकारों का इंटरव्यू करते हैं.

अखिलेश यादव ने आजमगढ़ विधानसभा में एक व्यक्ति के 10 वोट होने का दावा करते हुए कहा कि अगर SIR के बाद भी फर्जी वोट बने हैं तो इस प्रक्रिया का क्या फायदा हुआ? उन्होंने कहा कि इस मामले को लेकर वह जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.

सरकार फर्जी वोट बनवाना चाहती है- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग से सामने आकर यह स्पष्ट करने की मांग की कि वह बीजेपी के इशारे पर काम नहीं कर रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार फर्जी वोट बनवाना चाहती है. उन्होंने यह भी दावा किया कि अगर कोई बीजेपी का सदस्य है तो उसका वोट बन जाएगा. अखिलेश ने कहा कि उन्होंने कई विधानसभा क्षेत्रों में ऐसे वोटों की जानकारी जुटाई है. हालांकि, इन आरोपों पर चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

लोहिया पार्क में समाजवादी विचारधारा को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि आज के समय में समाजवादी सरकार की पहले से ज्यादा जरूरत है. उन्होंने कहा कि समाज में भेदभाव और आर्थिक असमानता बढ़ रही है. एक तरफ अमीर और अमीर हो रहा है, जबकि गरीब और गरीब होता जा रहा है. महंगाई भी लगातार बढ़ रही है. अखिलेश ने कहा कि आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनने पर दाम बांधो नीति के जरिए महंगाई पर नियंत्रण करने का काम किया जाएगा.

एक सेकुलर समाज बनाना समाजवाद का उद्देश्य- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि लोहिया पार्क में समाजवादी लोग एकजुट होकर डॉ. राममनोहर लोहिया के समाजवाद को जमीन पर उतारने का संकल्प लेते हैं. उन्होंने कहा कि समाज में समृद्धि के साथ समानता लाना, हर तरह के भेदभाव को मिटाना और एक सेकुलर समाज बनाना समाजवाद का उद्देश्य है. उन्होंने महिलाओं को उनका हक और सम्मान दिलाने की दिशा में लोहिया के योगदान का भी जिक्र किया.

प्रदर्शन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अगर पुलिस उन्हें रोकती है तो कानून पुलिस के हाथ में है, लेकिन वे गांधीवादी और लोहिया के विचारों पर चलने वाले लोग हैं. वे अपना प्रदर्शन करेंगे, लेकिन कानून नहीं तोड़ेंगे. उन्होंने कहा कि पुलिस को राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ताकत देने के बजाय कानून और नियमों के अनुसार काम करना चाहिए.

सभी संस्थाओं के दरवाजे खटखटाने चाहिए- अखिलेश यादव

चुनाव आयोग के खिलाफ आगे की रणनीति और सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि सभी संस्थाओं के दरवाजे खटखटाने चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है और चुनाव आयोग भी उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दे रहा है.

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Published at : 12 Oct 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
ECI Akhilesh Yadav UP News
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