'औकात में रहो...', अजय राय के साथ हुए विवाद के बीच ममता चौधरी का आरोप

यूपी कांग्रेस की नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' के पदभार ग्रहण समारोह में हंगामा हो गया. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय और कांग्रेस की महिला पार्षद ममता चौधरी के बीच शुरू हुई नोकझोंक विवाद में बदल गई. अब इस मामले में कांग्रेस की महिला पार्षद ममता चौधरी ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण में पहुंचे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने उनसे चिल्लाकर कहा कि 'औकात में रह, अपनी औकात में रह'.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में कांग्रेस पार्टी की महिला पार्षद ने बताया "यूपी कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में रविवार को नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना के पदग्रहण समारोह कार्यक्रम रखा गया था. इस कार्यक्रम में करीब 30-40 महिलाएं दीदी (आराधना मिश्रा) के स्वागत में खड़े थे."

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'अजय राय ने कहा कि औकात में रह अपनी औकात में'

उन्होंने कहा कि तभी इस कार्यक्रम में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी पहुंच गए, जिस पर हमें किनारे हटने के लिए कहा गया. ममता चौधरी ने कहा कि हम किनारे हटकर महिलाओं से बात कर रहे थे, तभी अजय राय पीछे पलटे और मुझसे चिल्लाकर कहने लगे 'औकात में रह, अपनी औकात में रह'.

खुद पर लगे आरोपों पर ममता चौधरी ने दी सफाई

उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद अजय राय के लोगों ने गुंडों की तरह चिल्लाते हुए चप्पल-जूतें चलाने लगे. इसके अजय राय के लोगों ने हाथापाई करने लगे. हालांकि,उन्होंने खुद के ऊपर लगाए आरोपों पर कहा कि, उन्हें नहीं पता वह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि आप 2006 हमारी गतिविधि देख लीजिए, मैं लगातार पार्षद बनती आई हूं, मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है.

'इन्हें दलितों से हमेशा रही है प्रॉब्लम'

उन्होंने कहा कि, इनके (अजय राय) के गुर्गे जो उपाध्याय और अमित पाठक इन लोगों ने चप्पल उठाया है. दावा किया है कि इन्हें हमेशा दलितों से प्रॉब्लम रही है. यह भी कहा कि यह पहले भी इसी तरह से करते थे. हालांकि, ममता चौधरी ने इस मामले को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के पास ले जाने की बात कही है.

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