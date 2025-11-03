हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया

'बंदरों की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते' CM योगी के बयान पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया

UP News: बिहार के दरभंगा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा था कि इंडिया गठबंधन के तीन बंदर, पप्पू, टप्पू और अप्पू को विकास नहीं दिखता.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 03 Nov 2025 05:58 PM (IST)
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया जो चर्चा का विषय बन गया. अब सीएम योगी के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पहली प्रतिक्रिया आई है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने सीएम योगी के पप्पू, अप्पू और टप्पू वाले बयान के बाद एक्स पर पोस्ट किया है. अखिलेश यादव ने लिखा- "जो लोग आईना देखकर आते हैं, उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं. बंदर की टोली में बैठा दिये जाएं तो अलग नजर भी नहीं आते हैं!"

क्या बोले थे सीएम योगी आदित्यनाथ?

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि "तीन नए बंदर, एनडीए सरकार के किए जा रहे विकास कार्यों को न देख पा रहे हैं, न सुन पा रहे हैं और न ही उसके बारे में बोल पा रहे हैं."

इस जनसभा में सीएम योगी ने कहा महात्मा गांधी के तीन बंदर- बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो का संदेश देते थे लेकिन अब इंडिया गठबंधन के तीन बंदर हैं, पप्पू, जो NDA के अच्छे कामों को देख नहीं सकता; टप्पू, जो सुन नहीं सकता और अप्पू जो बोलते वक्त इन्हें स्वीकार करने को तैयार नहीं.

बता दें कि इस समय बिहार चुनाव के समय यूपी के नेताओं का भी दौरा जारी है, जहां वह एक-दूसरे पर हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं. जहां सीएम योगी आदित्यनाथ एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी सभाओं को संबोधित कर रहे हैं तो वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव महागठबंधन के उम्मीदवारों के लिए वोट मांग रहे हैं. 

एक नौजवान मुख्यमंत्री की सरकार बनाने जा रही है- अखिलेश यादव

सीएम योगी जहां महागठबंधन के नेताओं को लेकर बयान दे रहे है वहीं सपा चीफ अखिलेश यादव भी एनडीए पर हमलावर हैं. अखिलेश यादव ने कहा है कि इस बार बिहार की जनता बदलाव करने जा रही है, परिवर्तन लाने जा रही है, एक नौजवान मुख्यमंत्री की सरकार बनाने जा रही है.

400 दिन बचे हैं उनकेनाम बदलने की है बीमारी ओसामा की सीट पर CM योगी पर बरसे अखिलेश यादव

Published at : 03 Nov 2025 05:44 PM (IST)
Akhilesh Yadav UP NEWS Yogi Adityanath
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

