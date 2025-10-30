हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज

Akhilesh Yadav on Bihar Election 2025: सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने गाजीपुर में कहा कि बिहार में बदलाव की मांग है. महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का जिक्र कर उन्होंने सीएम पद भी बयान दिया.

By : सनातन कुमार | Updated at : 30 Oct 2025 03:53 PM (IST)
सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि बिहार बदलाव मांग रहा है. उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा. महाराष्ट्र में क्या हुआ और मध्य प्रदेश में सीएम कोई और बना. वो बीजेपी के 'दुल्हा' जरूर हैं लेकिन वो केवल 'चुनावी दुल्हा' हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन 'पीएम' बना रहा था. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी चेहरा हैं. तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. यूपी के गाजीपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही.

बता दें कि बिहार में विपक्षी दल लगातार दावे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए जीत के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी. सपा प्रमुख ने भी ये बात कहकर विपक्ष के दावों को मजबूती देने की कोशिश की है.

वैकेंसी जनता बनाती है- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि वैकेंसी जनता बनाती है. दरअसल, बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पीएम और बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है. उनके इसी बयान पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका समय-समय पर आईना दिखा रहा है. वो चीन से समझौता कर रहा है. चीन ने हमारी कितनी जमीन छीन ली है, सरकार यह बताने को तैयार नहीं है. सपा प्रमुख ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे पीएम को 'किलर' बोल रहे हैं.

बीजेपी को झगड़ा लगाने की आदत- अखिलेश

बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उसको झगड़ा लगाने की आदत हैं. ऐसा झगड़ा लगाते हैं कि उनके इंजन भी टकराते हैं.

SIR पर क्या बोले अखिलेश यादव?

देश के 12 राज्यों में होने वाले SIR पर उन्होंने कहा कि हमने संघर्ष किया है. लोकसभा में भी और बाहर भी. चुनाव आयोग निष्पक्ष कारवाई नहीं करता. वो निष्पक्ष नहीं है. भेदभाव के साथ काम करता है. बीजेपी के लोग इसमें भी घोटाला करना चाहते हैं.

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
Published at : 30 Oct 2025 03:06 PM (IST)
Akhilesh Yadav Akhilesh Yadav Nitish Kumar Bihar News Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 Bihar Elections 2025
