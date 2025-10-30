'नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी दूल्हा हैं', सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किया तंज

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि बिहार बदलाव मांग रहा है. उन्होंने दावा किया कि नीतीश कुमार को चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा. महाराष्ट्र में क्या हुआ और मध्य प्रदेश में सीएम कोई और बना. वो बीजेपी के 'दुल्हा' जरूर हैं लेकिन वो केवल 'चुनावी दुल्हा' हैं. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन 'पीएम' बना रहा था. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ चुनावी चेहरा हैं. तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं. यूपी के गाजीपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने ये बातें कही.

बता दें कि बिहार में विपक्षी दल लगातार दावे कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को एनडीए जीत के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी. सपा प्रमुख ने भी ये बात कहकर विपक्ष के दावों को मजबूती देने की कोशिश की है.

वैकेंसी जनता बनाती है- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि वैकेंसी जनता बनाती है. दरअसल, बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि पीएम और बिहार में सीएम पद की वैकेंसी नहीं है. उनके इसी बयान पर अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका समय-समय पर आईना दिखा रहा है. वो चीन से समझौता कर रहा है. चीन ने हमारी कितनी जमीन छीन ली है, सरकार यह बताने को तैयार नहीं है. सपा प्रमुख ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति हमारे पीएम को 'किलर' बोल रहे हैं.

बीजेपी को झगड़ा लगाने की आदत- अखिलेश

बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उसको झगड़ा लगाने की आदत हैं. ऐसा झगड़ा लगाते हैं कि उनके इंजन भी टकराते हैं.

SIR पर क्या बोले अखिलेश यादव?

देश के 12 राज्यों में होने वाले SIR पर उन्होंने कहा कि हमने संघर्ष किया है. लोकसभा में भी और बाहर भी. चुनाव आयोग निष्पक्ष कारवाई नहीं करता. वो निष्पक्ष नहीं है. भेदभाव के साथ काम करता है. बीजेपी के लोग इसमें भी घोटाला करना चाहते हैं.