'शुक्र है ये नहीं कहा कि...', फतेहपुर के चायवाले पर कार्रवाई से सरकार पर भड़के अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने फतेहपुर की एक चाय दुकान पर फूड सेफ्टी विभाग की छापेमारी को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने इसे छोटे कारोबारियों को डराने की कोशिश बताया और कहा कि मेहनत से काम करने वालों को निशाना बनाया जा रहा है.

उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक साधारण चाय की दुकान अचानक सुर्खियों में आ गई. फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने यहां छापेमारी की और चाय के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए. बताया जा रहा है कि यह वही दुकान है जहां करीब 2 महीने पहले अखिलेश यादव ने चाय पी थी. इसी वजह से यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई.

अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा

इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लंबा बयान जारी किया. उन्होंने लिखा, "फतेहपुर में हमने आपमें से एक, जिस ‘आत्मनिर्भर आर्यन’ की दुकान पर प्रेमपूर्वक चाय पी थी. उसकी चाय का सैंपल फूड सिक्योरिटी विभाग ने लेकर आर्यन को ये धमकी दी है कि तुम एल्युमीनियम के बर्तन में चाय बनाते हो, तुम्हारी दुकान सील कर देंगे. शुक्र है ये नहीं कहा कि लाल सिलेंडर पर बनाते हो तो सील कर देंगे, वैसे कह भी नहीं पाते क्योंकि सिलेंडर तो मिल नहीं रहा है."

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अखिलेश यादव ने आगे कहा, "ये धमकी सिर्फ़ एक आर्यन को नहीं है, उन सब आर्यन को है जो महा-बेरोजगारी के इस भाजपाई दौर में चाय बनाकर या अपना कोई छोटा-मोटा काम करके अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं. भाजपा किसी को नौकरी-रोजगार तो देती नहीं है उसके विपरीत जो स्वयं अपनी मेहनत से कुछ करना चाहते हैं, उनको सिर्फ इसलिए धमकाती है क्योंकि हम जैसे लोग उनके काम को सम्मान देने के लिए, उनके कारोबार को प्रोत्साहित करने के लिए, उनके पास चले जाते हैं."

अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग

उन्होंने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, "अब जब ये सरकारी विभाग का छोटापन, लखनऊ तक पहुँचेगा तो देखते हैं, इस कुकृत्य के लिए ऐसे अधिकारियों का निलंबन होता है या उनको इनाम दिया जाता है."

विभाग पर लगाए गंभीर आरोप

अखिलेश यादव ने फूड सेफ्टी विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए. उन्होंने कहा, "फूड सिक्योरिटी विभाग कभी अपने भ्रष्टाचार का भी तो सैंपल ले. उस घूसखोर विभाग में महा-भ्रष्टाचार के जो बेहद बुरे हालात हैं, उसके आधार पर नाम बदलनेवालों को एक सुझाव ये है कि वो इस विभाग का नाम बदलकर सीधे ‘मिलावट विभाग’ ही कर दें या भाजपा चंदा विभाग."

उन्होंने आगे कहा, "इससे पीड़ितों में ‘प्रीपेड पीड़ित’ के बाद ‘टी पीड़ित’ की एक और नई श्रेणी जुड़ गयी है. अब पूरे प्रदेश के चाय बेचनेवाले ‘पीडीए’ से जुड़ जाएंगे और एक नई चाय शुरू करेंगे जिसका नाम होगा पीडीए टी."

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छोटे कारोबारियों के समर्थन में उतरी सपा

अखिलेश यादव ने कहा, "भाजपा ने अपनी तुच्छ राजनीति को पाताल से भी नीचे ले जाकर खड़ा कर दिया है. घोर निंदनीय! हम हर छोटे से छोटे गुमटी टपरीवाले, रेहड़ी पटरी, फेरी, ठेलेवालों, साप्ताहिक हाट-सब्ज़ी बाजारवालों और हर छोटे-बड़े दुकानदार, काम कारोबार-कारखानेवालों की, अपनी रोज़ी-रोटी कमाने की सम्मानजनक कोशिश करनेवालों के साथ खड़े हैं और हमेशा रहेंगे. हम उन सबसे कहेंगे, मत डरिए, अपना काम करिए! चिंता न करें बुरे दिन जानेवाले हैं."