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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'तो CM योगी भी रामलीला मैदान में आकर किसी को हटाने की मांग करें', ऐसा क्यों बोले अखिलेश?

'तो CM योगी भी रामलीला मैदान में आकर किसी को हटाने की मांग करें', ऐसा क्यों बोले अखिलेश?

INDIA ब्लॉक की रैली से अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि सीएम योगी कह रहे हैं कि 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम काटे गए हैं. मुख्यमंत्री ने लड़ने से पहले ही हथियार भी डाल दिया है.

Written By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क |  Updated at : 01 Nov 2026 05:40 PM (IST)
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दिल्ली के रामलीला मैदान में INDIA गठबंधन की रैली में अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ हिंदुओं के नाम काटे जाने के योगी के दावे पर सवाल उठाया. सपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर ये आंकड़ा चुनाव आयोग से लीक हुआ है तो कल यूपी के मुख्यमंत्री जी को भी दिल्ली के रामलीला मैदान में आकर ‘किसी’ को हटाने की मांग करनी चाहिए.

अखिलेश यादव ने कहा, ''मुख्यमंत्री योगी 2027 के चुनावों में अपनी हार की पृष्ठभूमि बनाने का काम कर रहे हैं. साथ ही लाखों युवाओं के नाम न होने की बात कहकर यूपी के सीएम ने घुमा फिराकर ये भी बता दिया है कि प्रदेश का यूथ भी उनको वोट नहीं देनेवाला है.''

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'हार के कारण को साबित करने के लिए आधार बना रहे योगी'

सपा अध्यक्ष ने आगे कहा, ''एमएलसी चुनाव में जिस तरह से बीजेपी के परंपरागत वोट घटे हैं, ये उसी हिसाब-अनुपात से निकाला गया बड़ा आँकडा है. इसका मतलब उन्होंने मान लिया है कि उनके लगभग 1.27 करोड़ वोट घटनेवाले हैं, इसीलिए पहले से हार के कारण को साबित करने के लिए आधार बना रहे हैं. ये कोई सामान्य जानकारी नहीं है, जो उन्हें सड़क चलते मिल गई है.'' 

सीएम योगी ने लड़ने से पहले ही हथियार डाल दिया- अखिलेश यादव

उन्होंने ये भी कहा कि समान्य अंकगणित के हिसाब से इसका अर्थ ये निकलता है कि यूपी में विधानसभा की हर सीट पर भाजपा को लगभग 12700000/403=31514 वोटों का नुकसान होने जा रहा है. मतलब मुख्यमंत्री जी ने लड़ने से पहले ही हथियार भी डाल दिया है और दिल्ली की अपनी ही सरकार पर आरोप भी लगा दिया है. जिससे हार की ज़िम्मेदारी ख़ुद उन पर न आए.

'योगी ने इंडिया ब्लॉक की रैली से ठीक पहले क्यों किया खुलासा'

अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा कि ये सब खुलासा मुख्यमंत्री जी ने 'वोट बचाओ-देश बचाओ महारैली' के ठीक एक दिन पहले ही क्यों किया? कुछ तो गड़बड़ है. उन्होंने कहा, ''यूपी के जिज्ञासु मतदाता पूछ रहे हैं कि ये आँकड़ा एमएलसी चुनाव हारने के तुरंत बाद ही क्यों आया या फिर किसी के यूपी में आगमन के तुरंत बाद क्यों दिया गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि ‘इनकी’ भी बदली की पर्ची पकड़ा कर कोई वापस लौट गया है.

यूपी के पूर्व सीएम ने ये भी कहा कि जिन 55 लाख लाभार्थियों के नाम वोटर लिस्ट में न होने की बात कही गई है वो बात भी ये एक सवाल बन जाती है कि जो लिस्ट से गायब हैं, उनकी जगह पैसा कौन खा रहा था. ये तो ख़ुद में अरबों का स्कैम है जो भाजपा राज में हो रहा है. जब डबल इंजन की सरकार है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि दोनों की इस महाघोटाले में हिस्सेदारी है. ये आरोप लगाकर तो डबल इंजन को लेने के देने पड़ गए.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और करीब एक दशक से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वह अपने दृष्टिकोण के प्रति सजग रहने के साथ-साथ हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा रखते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा कला और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों में उनकी खास रुचि है. उन्होंने दैनिक जागरण, इंडिया न्यूज, नारी उत्कर्ष (हिंदी मैगजीन), फोकस टीवी समेत कई संस्थानों में काम किया है. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा का विश्लेषण करने और सोच-समझकर निर्णय लेने में वह सक्षम हैं. खाली समय में उन्हें किताबें पढ़ना और संगीत सुनना पसंद है. उन्होंने मगध विश्वविद्यालय से बीएससी, पटना विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है.
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Published at : 01 Nov 2026 05:38 PM (IST)
Tags :
BJP Akhilesh Yadav Yogi Adityanath INDIA Bloc Rally
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