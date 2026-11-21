इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज में ट्रैफिक व्यवस्था और शहर के नियोजित विकास को लेकर बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने हाईकोर्ट, सर्किट हाउस और आसपास की प्रमुख सड़कों पर भविष्य में किसी भी तरह का अर्बन मार्केट या वेंडिंग जोन लगाने पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने नगर निगम को इन बाजारों के लिए वैकल्पिक जगह तलाशने का निर्देश दिया है. साथ ही वहां पार्किंग की उचित व्यवस्था करने को कहा है.

जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने यह आदेश अरविंद कुमार मिश्रा और 34 अन्य सहित कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान दिया. कोर्ट ने कहा कि प्रमुख सड़कों पर बाजार लगाने से भीड़ और यातायात की समस्या बढ़ सकती है. इसलिए हाईकोर्ट, सर्किट हाउस और आसपास के इलाके को अर्बन मार्केट और वेंडिंग जोन से मुक्त रखा जाए.

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नगर निगम को वैकल्पिक जगह तलाशने का निर्देश

कोर्ट ने प्रयागराज नगर निगम को ऐसे स्थान चिह्नित करने को कहा है, जहां बाजार लगाया जा सके. इन जगहों का क्षेत्रफल भी तय करना होगा. साथ ही वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त इंतजाम करने होंगे. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बाजार ऐसी जगह हों, जहां सड़क पर जाम की स्थिति न बने.

ग्रीन बेल्ट में पार्किंग का सुझाव खारिज

सुनवाई के दौरान नगर निगम ने दलील दी थी कि अर्बन मार्केट आने वाले वाहनों की पार्किंग ग्रीन बेल्ट के सामने कराई जाएगी. हाईकोर्ट ने इस व्यवस्था को अव्यावहारिक बताते हुए खारिज कर दिया. कोर्ट ने सरोजिनी नायडू मार्ग का भी जिक्र किया. यह शहर की प्रमुख सड़क है. इसके आसपास शिक्षा विभाग, गवर्नमेंट प्रेस और राजस्व परिषद जैसे महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय हैं.

आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र अलग रखने पर जोर

कोर्ट ने कहा कि आवासीय इलाके शहर के फेफड़ों की तरह होते हैं. इन्हें व्यावसायिक गतिविधियों से भरने पर ट्रैफिक जाम और ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा. शहर के मास्टर प्लान में आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्रों का स्पष्ट सीमांकन होना चाहिए. प्रशासन ने बताया कि 20 जुलाई के आदेश से पहले एक अर्बन मार्केट में 60 दुकानों का आवंटन हो चुका था. अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी.

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