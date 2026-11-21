उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां सावित्री देवी शनिवार को हरिद्वार के चंडी घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गईं. उनके छोटे बेटे महेंद्र मोहन बिष्ट ने वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक रीति-रिवाजों के बीच उन्हें मुखाग्नि दी. मां को अंतिम विदाई देने के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक हो उठे. उन्होंने मां की अर्थी को कंधा दिया, चिता की परिक्रमा की और नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी.

इस बीच प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा, "भगवान आद्य शंकराचार्य, जिन्होंने समस्त भारत को सनातन धर्म की चेतना से जोड़ा, जो विरक्त संन्यासियों की पूरी परंपरा के सर्वाधिक मान्य, वरेण्य एवं पूज्य व्यक्तित्व हैं, वे भी अपनी मां के लौकिक शरीर के शांत होने पर संन्यासी होते हुए भी अपने गांव आए थे और अपने पुत्र धर्म का पालन किया था."

उन्होंने आगे कहा, "राज धर्म का पालन करने वाले उत्तर प्रदेश के संन्यासी मुखिया ने भी उसी परंपरा को निभाते हुए अपने लौकिक शरीर को संसार के लिए प्रकट करने वाली मां को कंधा देकर अपना पुत्रधर्म निभाया है. भगवा वस्त्र धारण कर जीवन को सेवा और लोककल्याण के लिए समर्पित कर देने वाले योगी आदित्यनाथ जी के जीवन में कल की रात निश्चित ही बहुत भारी रही होगी."

मां कभी दिवंगत नहीं होती- कुमार विश्वास

कुमार विश्वास ने कहा, "मां को अंतिम विदाई देना, उन्हें कंधा देना और अश्रुपूरित नेत्रों से जीवन के इस अटल सत्य को स्वीकार करना किसी भी पुत्र के लिए अत्यंत कठिन क्षण होता है. लेकिन मां कभी दिवंगत नहीं होतीं. वे अपनी संतान के संस्कारों में, उसके व्यक्तित्व में, उसके संकल्पों में और उसके प्रत्येक सत्कर्म में सदैव जीवित रहती हैं."

उन्होंने आगे कहा, "सीएम योगी के भगवा वस्त्रों में तपस्या का जो तेज है, उनके व्यक्तित्व में जो दृढ़ता है और जनसेवा के प्रति जो अटूट समर्पण है, उसमें भी एक मां के संस्कारों की छाया है. मां की स्मृतियां जीवन भर संबल बनकर साथ चलती हैं. ईश्वर पुण्यात्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें.

सीएम योगी ने नम आंखों से मां को दी विदाई

सावित्री देवी की अंतिम यात्रा उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित उनके पैतृक गांव पंचूर से हरिद्वार के लिए रवाना हुई थी. मुख्यमंत्री योगी भी मां के पार्थिव शरीर के साथ हरिद्वार पहुंचे. अंतिम यात्रा के दौरान उन्होंने घर से अर्थी को कंधा दिया और एंबुलेंस तक पहुंचाया.

हरिद्वार के चंडी घाट पर भी उन्होंने अर्थी को कंधा देकर अपनी मां के प्रति अंतिम कर्तव्य निभाया. इस दौरान वह कई बार रुमाल से अपने आंसू पोंछते नजर आए. मां के निधन के बाद मुख्यमंत्री योगी ने उनके अंतिम दर्शन किए और पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी.

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