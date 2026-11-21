उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने 'सामाजिक परिवर्तन मोर्चा' नामक गठबंधन की घोषणा की है. वहीं, असदुद्दीन ओवैसी की यूपी में एंट्री पर चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा, "लखनऊ का कबाब और लखनऊ की बिरयानी का मुकाबला पूरी दुनिया में नहीं है हैदराबाद से भी नहीं. लखनऊ के टुंडे के कबाब को हैदराबाद की बिरयानी मात दे जाए सवाल ही नहीं."

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों पर सपा कांग्रेस के बीच होने वाली चर्चा को लेकर सपा सांसद ने कहा कि साझेदारी समझौते का नहीं यह समझदारी का गठबंधन होगा. जो जीतने वाला कैंडिडेट होगा, उसी को सीट दी जाएगी. सपा कांग्रेस के बीच इस पर बातचीत होगा.

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धीरेंद्र शास्त्री की कुंडा में रामकथा पर क्या कहा?

सांसद वीरेंद्र सिंह ने प्रतापगढ़ के कुंडा में आयोजित बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के रामकथा को लेकर कहा कि, मेरा तो कुंडा के रामकथा में पहुंचने का सवाल नहीं क्योंकि मैं बाहुबली नहीं हूं. लेकिन जो क्षत्रिय होगा वह समाजवादी जरूर होगा. क्योंकि क्षत्रिय के छत्रछाया के नीचे सभी तबके के लोगों को आश्रय मिलता है.

उन्होंने कहा कि, "समाजवादी व्यवस्था में भी सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलता है, जो राजा नहीं दे पाता है लेकिन क्षत्रिय जरूर देता है. इसलिए हर राजा क्षत्रिय नही होता हर क्षत्रिय राजा नही होता. जो भगवान राम और कृष्ण की मुद्राओं को लेकर सवाल उठा दे ऐसे कथावाचक की कथाओं से आम जनमानस में क्या संदेश जाएगा. कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो अगर वह कहता है क्या हमारे राम के चार पिता थे हम कैसे यह बात स्वीकार करेंगे."

'कथा से परहेज नहीं कथा वाचकों की टिप्पणी से नाराजगी'

सपा सांसद ने कहा कि - हमने कभी भी किसी कथा में किसी को न जाने और रोके जाने की बात नहीं कही लेकिन हमारी इस बात को लेकर आपत्ति रही कि हमारे आराध्य भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण को लेकर कोई भी कथावाचक अमर्यादित टिप्पणी करता है तो उसे किसी भी हाल में स्वीकार नहीं किया जा सकता और ऐसे ही कथा वाचक की कथा से परहेज करने की बात हमारे नेता ने कही थी.

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