आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव का एक और बड़ा बयान, कहा- ये सबक मिल गया है कि...

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पार्टी के संस्थापक आजम खान की रिहाई पर एक और बयान जारी किया है. सीतापुर जेल से आजम की रिहाई के तत्काल बाद पत्रकारों से बात करने के बाद अखिलेश ने अब सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट की. इसमें उन्होंने आजम की रिहाई पर खुशी जाहिर की.

यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा कि आजम खान की रिहाई उनके और उनके परिवार और हम सब के साथ-साथ, उन सब लोगों के लिए राहत और ख़ुशी की बात है जो ‘इंसाफ़’ में ऐतबार करते हैं. न्याय में विश्वास को बनाए रखने के लिए अदालत का दिल से शुक्रिया.

'हर ‘झूठ’ की एक मियाद होती है'

कन्नौज सांसद ने लिखा कि आज फ़र्जी मुकदमे करनेवालों को भी ये सबक मिल गया है कि हर ‘झूठ’ की एक मियाद होती है और हर ‘साजिश’ की भी. जो लोग सामाजिक सौहार्द के प्रतीक होते हैं, भाजपा को वो कभी अच्छे नहीं लगते हैं.

Exclusive: बसपा में जाएंगे! अखिलेश यादव के बयान से खुश? आजम खान ने इन 2 जरूरी सवालों के दिए जवाब

उन्होंने लिखा कि आजम खान एक बार फिर से हर उपेक्षित, पीड़ित, दुखी, अपमानित के साथ खड़े होकर, भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों के द्वारा किये जा रहे जनता के दमन के ख़िलाफ़ आवाज उठाएंगे और हमेशा की तरह देश-प्रदेश की भावनात्मक एकता के प्रतीक बनकर, समाजवादी मूल्यों और सिद्धांतों के साथ, सामाजिक न्याय के संघर्ष की राह पर आगे बढ़ते जाएंगे!

इससे पहले पत्रकारों से अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा सरकार बनने पर आजम खान के खिलाफ दर्ज मुकदमों को खत्म किया जाएगा. अखिलेश यादव ने कहा कि आजम खान को झूठे केस में फंसाया गया था.सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सपा नेता आजम खान जेल से रिहा हो गए हैं. इसके लिए मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूं. हम समाजवादी लोग विश्वास करते थे कि कोर्ट न्याय करेगा. समाजवादियों के लिए खुशी का समय है कि आज आजम खान रिहा हुए हैं.