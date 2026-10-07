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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडCM योगी के PDA वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव, वीडियो शेयर कर किया बड़ा दावा

CM योगी के PDA वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव, वीडियो शेयर कर किया बड़ा दावा

सीएम योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि यूपी में अब ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ और ‘पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और आदिवासी’ के साथ अन्याय और बढ़ने वाला है.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 07 Oct 2026 04:19 PM (IST)
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर तीखा पलटवार किया है. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी ने अपने चिरपरिचित धमकी भरे अंदाज में यह स्वीकार कर लिया है कि उनके शासन में PDA का उत्पीड़न रुकने वाला नहीं है.

उनके इस बयान का मतलब है कि ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ और ‘पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और आदिवासी’ के साथ बीजेपी सरकार का अत्याचार और अन्याय और बढ़ने वाला है. दरअसल, अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ का जो पांच सेकेंड का वीडियो शेयर किया है उसमें वह कह रहे हैं- 'पीडीए का फिर क्या हाल होने वाला है, ये आपके सामने जल्द आ जाएगा'. इसके बाद अखिलेश यादव ने पोस्ट कर उनके इस बयान पर तंज कसा.

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हालांकि मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा-विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम में कहा था 'कल उत्तरप्रदेश के राज्यसभा चुनाव परिणाम ने बता दिया कि विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है! ये लड़ाई 80-20 की फिर आ गई है,80 फीसदी एनडीए में,20 फीसदी पीडीए में!'

'108 मनकों पर ‘PDA’ लिखवाकर ‘PDAका जाप’ करना चाहिए'

अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए को धमकी देती ‘5 सेकंड की यह स्वीकारोक्ति’ पीडीए का दमन करने वाले भाजपाइयों को 5 दशक नहीं, बल्कि 5 सदियों और 5 जन्मों तक सिर उठाकर आंख मिलाने लायक नहीं छोड़ेगी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब माननीय को सोते-जागते हर समय ‘पीडीए-ही-पीडीए’ दिखाई देता है तो उन्हें 108 मनकों पर ‘पीडीए’ लिखवाकर उसकी माला बनाकर ‘पीडीए का जाप’ करना चाहिए. अखिलेश ने कहा कि इससे कम से कम उनके कुछ पाप कम होंगे.

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'साल 2024 के चुनाव की हार की वजह से संतुलन बिगड़ गया'

समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे दावा किया कि 2024 के चुनाव की हार की वजह से संतुलन बिगड़ गया है और इसी कारण ऐसे असंतुलित बयान आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अपनी बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और उपलब्धि के स्तर पर बीजेपी दिवालिया है. उन्होंने कहा कि जनता ‘चढ़ावा चोरों’ की बात सुनने के मूड में भी नहीं है.

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About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर स्टेट्स टीम में काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. वह उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की खबरों के एक्सपर्ट हैं. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 07 Oct 2026 03:47 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Akhilesh Yadav Yogi Adityanath
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