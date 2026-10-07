CM योगी के PDA वाले बयान पर भड़के अखिलेश यादव, वीडियो शेयर कर किया बड़ा दावा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर तीखा पलटवार किया है. अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जी ने अपने चिरपरिचित धमकी भरे अंदाज में यह स्वीकार कर लिया है कि उनके शासन में PDA का उत्पीड़न रुकने वाला नहीं है.

उनके इस बयान का मतलब है कि ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ और ‘पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी और आदिवासी’ के साथ बीजेपी सरकार का अत्याचार और अन्याय और बढ़ने वाला है. दरअसल, अखिलेश ने सीएम योगी आदित्यनाथ का जो पांच सेकेंड का वीडियो शेयर किया है उसमें वह कह रहे हैं- 'पीडीए का फिर क्या हाल होने वाला है, ये आपके सामने जल्द आ जाएगा'. इसके बाद अखिलेश यादव ने पोस्ट कर उनके इस बयान पर तंज कसा.

हालांकि मुख्यमंत्री ने लखनऊ में आयोजित सेवा ज्योति यात्रा-विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम में कहा था 'कल उत्तरप्रदेश के राज्यसभा चुनाव परिणाम ने बता दिया कि विधानसभा का चुनाव परिणाम क्या होने जा रहा है! ये लड़ाई 80-20 की फिर आ गई है,80 फीसदी एनडीए में,20 फीसदी पीडीए में!'

'108 मनकों पर ‘PDA’ लिखवाकर ‘PDAका जाप’ करना चाहिए'

अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए को धमकी देती ‘5 सेकंड की यह स्वीकारोक्ति’ पीडीए का दमन करने वाले भाजपाइयों को 5 दशक नहीं, बल्कि 5 सदियों और 5 जन्मों तक सिर उठाकर आंख मिलाने लायक नहीं छोड़ेगी. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब माननीय को सोते-जागते हर समय ‘पीडीए-ही-पीडीए’ दिखाई देता है तो उन्हें 108 मनकों पर ‘पीडीए’ लिखवाकर उसकी माला बनाकर ‘पीडीए का जाप’ करना चाहिए. अखिलेश ने कहा कि इससे कम से कम उनके कुछ पाप कम होंगे.

मुख्यमंत्री जी ने अपने चिरपरिचित धमकी भरे अंदाज़ में ख़ुद स्वीकार कर लिया है कि उनके राज में पीडीए का उत्पीड़न रुकनेवाला नहीं है।मतलब ‘पीड़ित, दुखी, अपमानित’ व ‘पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक-आधी आबादी-आदिवासी’ के साथ भाजपा सरकार का अत्याचार और अन्याय और बढ़नेवाला है। पीडीए को धमकी देती ‘5 सेकंड की ये स्वीकारोक्ति’ पीडीए का दमन करनेवाले भाजपाइयों को 5 दशक क्या 5 सदियों और 5 जन्मों तक सिर उठाकर आँख मिलाने लायक नहीं छोड़ेगी। जब माननीय को सोते-जागते हर समय ‘पीडीए-ही-पीडीए’ दिखता है तो हमारी सलाह तो ये है कि वो क्यों ना 108 मनकों पर ‘पीडीए’ लिखवाकर, उसकी माला बनाकर ‘पीडीए का जाप’ करें, इससे कम-से-कम उनके कुछ पाप तो कम होंगे। सच तो ये है कि 2024 के चुनाव की हार की वजह से संतुलन बिगड़ गया है, इसीलिए ऐसे असंतुलित बयान आ रहे हैं। इनके पास क्या अपनी बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। उपलब्धि के स्तर पर भाजपा दिवालिया है। जनता ‘चढ़ावा चोरों’ की बात सुनने के मूड में नहीं है! — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) October 7, 2026

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'साल 2024 के चुनाव की हार की वजह से संतुलन बिगड़ गया'

समाजवादी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे दावा किया कि 2024 के चुनाव की हार की वजह से संतुलन बिगड़ गया है और इसी कारण ऐसे असंतुलित बयान आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास अपनी बात करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है और उपलब्धि के स्तर पर बीजेपी दिवालिया है. उन्होंने कहा कि जनता ‘चढ़ावा चोरों’ की बात सुनने के मूड में भी नहीं है.

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