स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअखिलेश यादव का BJP पर हमला, 'परिसीमन से ज्यादा जरूरी सीमाओं की सुरक्षा'

अखिलेश यादव का BJP पर हमला, 'परिसीमन से ज्यादा जरूरी सीमाओं की सुरक्षा'

UP Politics: अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए. उन्होंने परिसीमन के साथ देश की विदेश नीति, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे विषयों को भी महत्वपूर्ण बताया.

Written By : आईएएनएस |  Updated at : 16 Aug 2026 05:44 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा.उन्होंने परिसीमन के मुद्दे पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज देश के सामने परिसीमन से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी सीमाओं की सुरक्षा है.

भाजपा को बताना चाहिए कि 2014 में देश का क्षेत्रफल कितना था और अब कितना है. वीरांगना अवंती बाई लोधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश ने कहा कि देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में मूसलाधार बारिश, सड़कें जलमग्न, घरों में घुसा पानी

आतंकवाद और नक्सलवाद पर मांगा जवाब 

अखिलेश यादव ने कहा, " सरकार को इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब देना चाहिए." उन्होंने परिसीमन के साथ देश की विदेश नीति, आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे विषयों को भी महत्वपूर्ण बताया. सपा अध्यक्ष ने महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आम लोगों पर महंगाई का दबाव बढ़ रहा है. पेट्रोल में ई-20 मिलाए जाने का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने सरकार से इसका जवाब मांगा.

उन्होंने किसानों को खाद और डीएपी की उपलब्धता को लेकर भी सवाल उठाए और आरोप लगाया कि किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रही है. अखिलेश ने लखनऊ की सफाई व्यवस्था को लेकर प्रदेश सरकार और नगर प्रशासन पर निशाना साधा.उन्होंने दावा किया कि राजधानी में जगह-जगह कूड़ा पड़ा है और नाले भरे हुए हैं, जबकि स्मार्ट सिटी की बातें की जा रही हैं.

300 करोड़ पेड़ का मांगा रिकॉर्ड 

सपा प्रमुख ने सरकार के पौधरोपण के दावों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि भाजपा के लोग 300 करोड़ पेड़ लगाने की बात करते हैं, लेकिन यह बताना चाहिए कि ये पेड़ कहां लगाए गए हैं. उन्होंने लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की स्थिति का भी जिक्र किया और कहा कि एक्सप्रेसवे पर जगह-जगह गड्ढे दिखाई दे रहे हैं. अखिलेश ने सरकार से विकास कार्यों और उनके रखरखाव को लेकर जवाबदेही तय करने की मांग की.

गोरखपुर में स्कूल बंद करने पर मांगा जवाब 

सपा अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर में प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने का दावा करते हुए सरकार पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि गोरखपुर में 500 प्राथमिक स्कूल बंद कर दिए गए हैं. उन्होंने इसे गंभीर विषय बताते हुए कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि स्कूल बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी. अखिलेश ने कहा कि समाजवादी पार्टी संविधान, सामाजिक न्याय और अधिकारों की लड़ाई को आगे भी जारी रखेगी.

उन्होंने कहा कि डॉ. भीमराव अंबेडकर और डॉ. राम मनोहर लोहिया ने समाज को संविधान और समाजवाद का रास्ता दिखाया था. आज भी समाज को अपने अधिकारों के लिए जागरूक और एकजुट होने की जरूरत है. उन्होंने कहा कि जिस तरह आजादी के दौर में लोगों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना पड़ा था, उसी तरह आज भी सरकारों से अपने अधिकारों की मांग करनी पड़ रही है.

वीरांगना अवंती बाई लोधी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए अखिलेश ने कहा कि उनके साहस, संघर्ष और बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा. उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में जिस तरह रानी लक्ष्मीबाई ने वीरता का परिचय दिया, उसी तरह अवंती बाई लोधी ने भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष किया. उन्होंने कहा कि इतिहास में ऐसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने देश और समाज के अधिकारों के लिए अपना जीवन समर्पित किया. ऐसे सभी महापुरुषों और वीरांगनाओं को सम्मान देना समाज की जिम्मेदारी है.

यह भी पढ़ें: कानपुर के मार्ट में ऑफर सुनते ही उमड़ी भीड़, पुल‍िस ने संभाला मोर्चो

Published at : 16 Aug 2026 05:44 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव का BJP पर हमला, 'परिसीमन से ज्यादा जरूरी सीमाओं की सुरक्षा'
अखिलेश यादव का BJP पर हमला, 'परिसीमन से ज्यादा जरूरी सीमाओं की सुरक्षा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ में मूसलाधार बारिश, सड़कें जलमग्न, घरों में घुसा पानी
लखनऊ में मूसलाधार बारिश, सड़कें जलमग्न, घरों में घुसा पानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
2027 से पहले मायावती के सामने ये बड़ी चुनौती! कैसे साधेंगी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला?
2027 से पहले मायावती के सामने ये बड़ी चुनौती! कैसे साधेंगी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी में युवकों का उत्पात, Maggi के लिए फूंक दी कार
वाराणसी में युवकों का उत्पात, Maggi के लिए फूंक दी कार
Advertisement

वीडियोज

Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Jharkhand Student Protest Update: छात्रों को नहीं सुन रही हेमंत सरकार! | Hemant Soren | ABP News
Akhil Sachdeva ने खोला राज, Emraan Hashmi ने खुद किया था Call; Awarapan 2 का गाना होगा खास
Awarapan 2 ने Batwara 1947 को पछाड़ा, Sunny Deol की फिल्म पर भारी पड़ी Emraan Hashmi की Movie
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
‘अब लड़कियां...’, पुणे में होने वाले गूंज कार्यक्रम पर बोले राहुल गांधी
बिहार
RJD का 19 अगस्त को मार्च, तेजस्वी यादव बोले- 'जब पेपर लीक...'
RJD का 19 अगस्त को मार्च, तेजस्वी यादव बोले- 'जब पेपर लीक...'
क्रिकेट
विनोद कांबली की लाइफ पर वेब सीरीज, कौन निभाएगा क्रिकेटर का किरदार?
विनोद कांबली की लाइफ पर वेब सीरीज, कौन निभाएगा क्रिकेटर का किरदार?
बॉलीवुड
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
सनी देओल की 'बंटवारा 1947' ने 2 दिन में कितना वसूला बजट?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
वाराणसी एयरपोर्ट पर कैसे चली गोली? जानें हादसे की पूरी कहानी
ऑटो
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
इन मार्केट में छिपा है सेकंड हैंड कारों का खजाना, आधे दाम में मिलेंगी
इंडिया
'शर्म बची है तो माफी मांग लें', वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज
'शर्म बची है तो माफी मांग लें', वंदे मातरम को लेकर अमित शाह का कांग्रेस पर तंज
इंडिया
स्टालिन ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- ‘मेरे प्यारे दोस्त...’
स्टालिन ने केजरीवाल को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- ‘मेरे प्यारे दोस्त...’
ENT LIVE
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
Awarapan 2 के Poster पर उठे सवाल, Emraan Hashmi की Film पर लगा Copy का आरोप
ENT LIVE
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
Elvish Yadav की बड़ी छलांग, Tiger Shroff के साथ Action Film और Malamaal Weekly 2 में एंट्री!
ABP NEWS
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
बठिंडा किला तिरंगे के रंगों में जगमगा उठा।
ABP NEWS
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
लाल किले से पीएम मोदी का संदेश: बहादुरों के बलिदान को नमन।
ABP NEWS
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
लाल किले से राष्ट्र के नाम पीएम मोदी का संबोधन
Embed widget