UP Politics:'कल CM, परसों प्रधानमंत्री...' सपा की दादरी रैली में अखिलेश यादव को देश का पीएम बनाने का संकल्प
UP Politics: सपा की दादरी रैली में अखिलेश यादव को न सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया है. यह बयान सपा नेता राजकुमार भाटी ने दिया है.
उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने हुंकार भर दी है. नोएडा स्थित दादरी में समाजवादी भाई चारा रैली में सपा चीफ अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प लिया गया है.
दादरी रैली के संयोजक राज कुमार भाटी ने अपने संबोधन के शुरुआत में ही कहा- आज के पूर्व मुख्यमंत्री, कल के मुख्यमंत्री और परसों के प्रधानमंत्री अखिलेश यादव...
भाटी ने कहा कि जनता ने तय कर लिया है कि अगली सरकार, सपा की होगी. जब जनता बदलाव का मन बना लेती है तो कोई चुनाव आयोग, ईडी, गुंडा, माफिया, बदमाश इसको रोक नहीं पाता है. उन्होंने कहा कि राज्य का बच्चा-बच्चा अखिलेश को पसंद करता है.
जनता बदलाव का मन बना चुकी है- राजकुमार भाटी
राजकुमार भाटी ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता से अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए कहा- सदियों की ठण्डी-बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है; दो राह, समय के रथ का घर्घर-नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है.
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भाटी ने जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन कार्यक्रम के संदर्भ में कहा कि आज यहां जो जनता आई है वह कल की तरह प्रायोजित नहीं है. लोग यहां खुद आए हैं और अपने साधनों से आए हैं. यह इस बात का सबूत है कि जनता बदलाव का मन बना चुकी है.
उन्होंने उत्तर प्रदेश में मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर जातिवादी, सांप्रदायिक होने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब यह सरकार टिकेगी नहीं. उन्होंने दावा किया कि इस कार्यक्रम में न सिर्फ पश्चिमी यूपी बल्कि अवध में लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, बाराबंकी तक से लोग आए हैं.
सपा की दादरी रैली में राजकुमार भाटी ने कई बार मुस्लिम गुर्जरों का जिक्र किया. उनका दावा है कि अवध क्षेत्र से भी मुस्लिम गुर्जर आए.
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Source: IOCL