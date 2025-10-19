हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना

'स्टार प्रचारक नहीं बल्कि, स्टार विभाजक', बिहार में कैंपेन को लेकर अखिलेश यादव का CM योगी पर निशाना

Bihar Election 2025: अखिलेश यादव ने इशारों-इशारों में सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वह स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बनकर बिहार गए हैं

By : आईएएनएस | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 19 Oct 2025 05:13 PM (IST)
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ के स्टार प्रचारक बनाए जाने को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वे स्टार प्रचारक नहीं बल्कि स्टार विभाजक बनकर गए हैं.

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को इशारों-इशारों में सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि वह स्टार प्रचारक नहीं, स्टार विभाजक बनकर बिहार गए हैं. बिहार की जनता इन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगी.

अखिलेस ने सरकार पर बोला हमला

अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार साम्प्रदायिक लोगों को कभी स्वीकार नहीं करेगा. सरकार पहला झूठ यही बोल रही है कि आठ साल हुए हैं. जबकि सरकार 9 वर्ष होने वाले हैं. इस सरकार का अब सिर्फ एक आखिरी बजट आना है. पहले बिजली बेचना चाह रहे थे, अब निजीकरण भी नहीं कर पा रहे हैं.

सपा मुखिया ने कहा कि यह सरकार फुस्स फुलझड़ी सरकार है. इससे बिजली की उम्मीद मत रखिए. आज प्रदेश की हालत ऐसी है कि लखनऊ में जगह-जगह जाम लग रहा है और फिर भी इसे स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है.

योगी सरकार पर कसा तंज

उन्होंने तंज कसते हुए कहा, 'जिसने लखनऊ को तीसरी सबसे स्मार्ट सिटी का अवॉर्ड दिया है, उस पर एफआईआर होनी चाहिए. कुंभ में बहुत जानें गईं. सरकार सही आंकड़े नहीं देना चाहती. लोगों को सच पता है कि सरकार सच बोलने वाली नहीं है. कानून संविधान मानने वाला नहीं है. 

अखिलेश यादव ने आगे कहा कि, अगर डेथ सर्टिफिकेट जारी कर देंगे तो मुआवजा देना पड़ेगा. जो लोग काला धन और भ्रष्टाचार पर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, वो मुआवजा नहीं देना चाहते.

लोग भेड़िये की दहशतगर्दी से परेशान हैं- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि आजकल लोग भेड़िये की दहशतगर्दी से परेशान हैं. अभी तक छतों पर सांड चढ़ रहा था, अब तो गुलदार भी छतों पर चढ़ रहा है. कुछ ही दिनों में 52 लोगों पर हमले हो चुके हैं. समाजवादी लोग बुल और बुलडोजर दोनों के खिलाफ हैं.

उन्होंने आगे कहा कि दिवाली पर कुम्हार परेशान हैं. सपा सरकार बनी तो दिवाली पर सरकार कुम्हारों से एक करोड़ दीये खरीदा करेगी. सपा प्रमुख अखिलेश ने आगे कहा कि कानपुर के अखिलेश दुबे के घर बुलडोजर नहीं चलेगा. उस पर कार्रवाई हुई तो सरकार के कई अफसर फंस सकते हैं. अब उसकी जान की फिकर हम सबको करनी है.

Published at : 19 Oct 2025 05:12 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav Akhilesh Yadav UP NEWS YOGI ADITYANATH Bihar Election 2025 Bihar Chunav 2025
प्राइवेसी पॉलिसी

Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
