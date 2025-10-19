एक्सप्लोरर
अयोध्या पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, आज शाम सरयू तट पर आयोजित दीपोत्सव में होंगे शामिल
Ayodhya Deepotsav 2025: सरयू तट पर आयोजित होने वाले अयोध्या दीपोत्सव के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार (19 अक्टूबर) को अयोध्या पहुंचे है. सीएम योगी अयोध्या दीपोत्सव में हिस्सा लेंगे. यह आयोजन रविवार शाम सरयू नदी के तट पर स्थित राम की पैड़ी पर होगा. राज्य के मुख्यमंत्री इस आयोजन में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं. इस दौरान उनके साथ सरकार के कई मंत्री भी मौजूद हैं. सीएम योगी का हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क में उतरा है. इस बीच जनप्रतिनिधि और बीजेपी के पदाधिकारियों द्वारा उनका जोरदार स्वागत किया गया है. सीएम योगी रामकथा पार्क से सीधे सरयू गेस्ट हाउस पहुंचेंगे.
