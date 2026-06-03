वोटर लिस्ट में 'गड़बड़ी' पर भड़की सपा, धरने में पूर्व प्रत्याशी जयराम पांडेय हुए बेहोश

संत कबीर नगर (उत्तर प्रदेश): मतदाता सूची (Voter List) में कथित अनियमितताओं और धांधली के खिलाफ मंगलवार को संत कबीर नगर जिले की मेहदावल तहसील पर समाजवादी पार्टी (सपा) के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. तेज धूप और उमस के बीच हुए इस धरने के दौरान एक बड़ा वाकया तब हुआ, जब सपा के पूर्व विधानसभा प्रत्याशी जयराम पांडेय की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए. उन्हें आनन-फानन में अस्पताल ले जाना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार अल्पिका वर्मा को ज्ञापन सौंपकर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

सबूत लेकर पहुंचे थे जयराम पांडेय, गर्मी से बिगड़ी तबीयत

सपा नेता जयराम पांडेय वोट चोरी और फर्जीवाड़े के साक्ष्य तथा दस्तावेजों के साथ तहसील पहुंचे थे. धरने के दौरान चिलचिलाती धूप और भारी उमस के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए. इससे मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं में अफरा-तफरी मच गई. उन्हें तत्काल सीएचसी (CHC) मेंहदावल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई.

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जयराम पांडेय ने एसआईआर (SIR) प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा, "एक ही व्यक्ति या महिला का नाम 5 अलग-अलग बूथों पर दर्ज कर दिया गया है. विपक्षी कार्यकर्ताओं के नाम काटने के लिए गुप्त रूप से सूची तैयार की जा रही है, जिसका मकसद पीडीए (PDA) वर्ग के मतदाताओं को हटाना है." उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में जो भी लोग सरकार से पीड़ित हैं, वे सभी पीडीए हैं, चाहे वे अगड़े समाज से ही क्यों न हों.

'सरकार मस्त, जनता त्रस्त': पूर्व विधायक का हमला

धरना प्रदर्शन में शामिल सपा के पूर्व विधायक विजय बहादुर यादव ने महंगाई और बिजली के मुद्दे पर सरकार को घेरा. उन्होंने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की बढ़ती कीमतों को आम जनता की कमर तोड़ने वाला बताया. उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में अघोषित बिजली कटौती हो रही है. साथ ही 10 प्रतिशत विद्युत शुल्क बढ़ाना सरकार की तानाशाही को दर्शाता है.

'युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही सरकार'

इस मौके पर संत कबीर नगर लोकसभा सीट से सपा सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद भी मौजूद रहे. उन्होंने केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार पर तीखा प्रहार किया. सांसद ने कहा, "उत्तर प्रदेश में लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं. यह योगी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है. यह एक नौजवान विरोधी सरकार है, जो युवाओं के भविष्य को पूरी तरह से बर्बाद कर रही है."

सपा नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि मतदाता सूची की गड़बड़ियों को तत्काल प्रभाव से ठीक नहीं किया गया, तो पार्टी आने वाले दिनों में और भी बड़ा और उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगी.

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