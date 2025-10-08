आजम खान की बात मान गए अखिलेश यादव, रामपुर पहुंचने से पहले लिया बड़ा फैसला
Samajwadi Party के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव , आजम खान से मिलने रामपुर पहुंचे हैं. इससे पहले आजम खान ने एक अपील की थी.
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 8 अक्टूबर, बुधवार को आजम खान से मिलने रामपुर स्थित उनके आए. इससे पहले सपा चीफ ने आजम खान की बात मानते हुए बड़ा फैसला किया. दरअसल, आजम खान ने कहा था कि सिर्फ अखिलेश उनके घर आएं.
उधर, सूत्रों ने दावा किया था कि अखिलेश, रामपुर के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी के साथ आ रहे हैं. हालांकि अखिलेश ने सांसद को बरेली हवाई अड्डे पर ही छोड़ दिया और वह रामपुर स्थित आजम खान के आवास पर अकेले आए हैं.
अखिलेश, आजम से अकेले मुलाकात करेंगे. माना जा रहा अखिलेश इस मुलाकात में आजम की नाराज़गी को दूर करेंगे. आजम ने अखिलेश से अकेले मिलने की शर्त रखी थी. अखिलेश आजम की मुलाक़ात को 2027 के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर देखा जा रहा है. अब देखना होगा कि इस मुलाकात से आजम की नाराजगी दूर होती है या नहीं.
वहीं इस मुलाकात पर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, 'आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी में उनका हमेशा सम्मान रहा है, चाहे वह नेताजी का कार्यकाल रहा हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का. आज अखिलेश यादव आजम खान से मिलने जा रहे हैं, आजम खान 23-24 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं. भाजपा ने परेशान करने की नीयत से उनपर झूठे, निराधार, फर्जी मुकदमे गढ़े. लेकिन हमारे नेता का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही ये सारे फर्जी मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे.'
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL