रामपुर में सपा नेता आजम खान पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने यूपी में सत्ता परिवर्तन की 'भविष्यवाणी' कर दी. उन्होंने कहा कि उनके साथ बहुत क्रूर बर्ताव हुआ लेकिन इस बार हालात बदलेंगे और परिवर्तन होगा. उन्होंने दावा किया कि लोग बदलाव के लिए तैयार हैं. अपने भाषण के दौरान उन्होंने हिन्दू मुस्लिम एकता पर जोर दिया.

आजम खान ने अपने जाने पहचाने अंदाज में ये भी कहा, "हम मौत को तरसते हैं लेकिन मौत नहीं आती. हम हर रात अल्लाह से मौत मांग कर सोते थे...हम इतनी बड़ी संख्या में कहां चले जाएं. कोई देश लेने को तैयार हो तो बात कर लो और जब हम कहीं जा नहीं सकते तो क्यों न हम मिल जुलकर रहें."

'कुछ लोग चाहते हैं कि संविधान बेमतलब हो जाए'

सपा नेता ने कहा कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि ये संविधान की किताब बेमतलब हो जाए, कानून की दफ़ाएं बेकार हो जाएं और अदालतों की कुर्सियों से इंसाफ मिलना खत्म हो जाए. जाहिर है कि ये गुलामी उस गुलामी से ज़्यादा खतरनाक होगी जो 1947 से पहले की थी.

'ऐसे ही समाजवादी पार्टी नहीं बन गई'

मुलायम सिंह यादव को याद करते हुए उन्होंने कहा कि जब हमने पहली बार सरकार बनाई थी तब हमारे पास बहुमत नहीं था लेकिन हमारे पास सूझबूझ वाला ऐसा नेता था जो सबको साथ लेकर चलता था. उन्होंने कहा, "अगर किसी के पास पांच वोट हैं तो नेताजी पांच बार खड़े होकर उसका ख़ैरमक़दम करते थे...ये इनकी बहुत बड़ी पहचान थी. जब पार्टी बनाई तो दो गाड़ियां रहती थीं. आगे नेताजी की और पीछे मेरी...ऐसे ही समाजवादी पार्टी नहीं बन गई."

आजम खान ने जेल के दिनों का जिक्र करते हुए कहा, "हमारे साथ क्या हुआ है उसकी खबर कहां है आपको? साल भर हम घर से सौ गज की दूरी पर रहे और हम अपने घर के किसी शख्स को एक साथ में देख नहीं सके."

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