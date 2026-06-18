अयोध्या पहुंचे अजय राय ने राम मंदिर चढ़ावा मामले में SIT पर उठाए सवाल, कहा- न FIR न गिरफ्तारी

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय गुरुवार (18 जून) को अयोध्या पहुंचे, यहां उन्होंने हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोलते हुए राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी पर SIT जांच पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अभी तक न एफआईआर है और न कोई गिरफ्तारी. SIT के प्रमुख खुद दागी हैं, ऐसे में जांच निष्पक्ष संभव नहीं है.

अजय राय ने राम मंदिर में चढ़ावे और जमीन को लेकर संगठित लूट का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर इस लूट को अंजाम दे रहे हैं. उन्होंने मांग की है कि इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज से कराई जाए.

बीजेपी-आरएसएस पर संगीन आरोप

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने राम मंदिर और जमीनों की खरीद-फरोख्त में बीजेपी-आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाये. उन्होंने कहा कि दर्शन करना राजनीति नहीं है, बीजेपी राजनीति करती है. यही नहीं उन्होंने आरएसएस पर भी संगठित लूट कराने का आरोप लगाये कहा कि दोनों संगठन मिलाकर राम मंदिर से जुड़े संसाधनों की लूट करा रहे हैं.

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खुद को रामभक्त और शिवभक्त बताया

रामलला को काल्पनिक बताने के आरोपों पर अजय राय ने कहा कि राम भक्ति और राजनीति अलग-अलग हैं. उन्होंने कहा कि मई भगवान राम और बाबा भोलेनाथ का भक्त हूं. भगवान राम कण-कण में विराजमान हैं.

यहां बता दें कि इस समय अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी का मामला गर्माया हुआ है. सबसे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ये मुद्दा उठाया था. जिसके बाद हडकंप मच गया था. हालाँकि शुरू में मंदिर प्रबंधन और बीजेपी ने आरोपों को नकारा था, लेकिन कई सुबूत सामने आए जिसमें गबन की पुष्टि हुई. यही नहीं कई कर्मचारियों के घरों और अन्य ठिकानों से भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है. इस मामले में SIT जांच शुरू हो चुकी है. लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

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