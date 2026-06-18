आलीशान घर, फॉर्चुनर कार और गोबर में कैश समेत बहुत कुछ! राम मंदिर चोरी की जांच में क्या-क्या हुआ

अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर से जुड़ा एक मामला इन दिनों पूरे देश में सुर्खियां बटोर रहा है. ये मामला है श्रद्धालुओं के चढ़ावे की करोड़ों रुपये की चोरी का. जब ये पूरा मामला सामने आया, तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. अब तक की जांच में करीब 8 करोड़ रुपये से ज्यादा के हेरफेर के सबूत मिले हैं. SIT ने 50 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है और कई लोगों को हिरासत में लिया है. इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जून को अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सीएम से दूर रहने को कहा गया है. इस पूरे मामले को शुरू से लेकर आखिर तक हर पहलू के साथ समझते हैं...

कैसे सामने आया ये पूरा मामला?

ये मामला जून 2026 की शुरुआत में तब सामने आया, जब राम मंदिर ट्रस्ट अपने हिसाब-किताब की जांच कर रहा था. ऑडिट के दौरान ट्रस्ट को दानपात्रों से नकदी और कीमती सामान गायब होने का शक हुआ. जब मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई, तो वहां काम करने वाले कुछ कर्मचारियों की हरकतें संदिग्ध लगीं:

7 जून 2026: समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को सार्वजनिक किया. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि राम मंदिर से करोड़ों रुपये का चढ़ावा गायब है. इसी दिन पूर्व सपा मंत्री पवन पांडेय ने भी दावा किया कि राम मंदिर से 5 से 7.5 करोड़ रुपये चोरी हुए हैं.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को सार्वजनिक किया. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि राम मंदिर से करोड़ों रुपये का चढ़ावा गायब है. इसी दिन पूर्व सपा मंत्री पवन पांडेय ने भी दावा किया कि राम मंदिर से 5 से 7.5 करोड़ रुपये चोरी हुए हैं. 8 जून 2026: अखिलेश यादव के आरोपों के जवाब में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का आंतरिक ऑडिट चल रहा है और अभी तक बड़े पैमाने पर गबन का कोई सबूत नहीं मिला है.

अखिलेश यादव के आरोपों के जवाब में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का आंतरिक ऑडिट चल रहा है और अभी तक बड़े पैमाने पर गबन का कोई सबूत नहीं मिला है. 9 जून 2026: बीजेपी नेता डॉ. राजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले की CBI जांच की मांग की.

बीजेपी नेता डॉ. राजनीश सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस मामले की CBI जांच की मांग की. 10 जून 2026: प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस मामले में रिपोर्ट मांगी.

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने राम मंदिर ट्रस्ट से इस मामले में रिपोर्ट मांगी. 13 जून 2026: राम मंदिर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष और गहन जांच के लिए SIT गठित करने की मांग की. उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय SIT का गठन किया. ट्रस्ट ने SIT जांच की मांग इसलिए की थी, क्योंकि उसे लगा कि इस मामले को लेकर गलत सूचनाएं और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं में भ्रम पैदा हो रहा है.

राम मंदिर ट्रस्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से निष्पक्ष और गहन जांच के लिए SIT गठित करने की मांग की. उत्तर प्रदेश सरकार ने तीन सदस्यीय SIT का गठन किया. ट्रस्ट ने SIT जांच की मांग इसलिए की थी, क्योंकि उसे लगा कि इस मामले को लेकर गलत सूचनाएं और अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं में भ्रम पैदा हो रहा है. 15 जून 2026: SIT की टीम अयोध्या पहुंची. टीम ने सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के दफ्तर में जांच शुरू की. पहले दिन टीम ने मंदिर परिसर में करीब 7 से 8 घंटे बिताए. SIT ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से जानकारी ली. पांच संदिग्धों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर की पहचान की गई. इनकी निशानदेही पर 2 करोड़ रुपये बरामद किए गए.

SIT की टीम अयोध्या पहुंची. टीम ने सीधे राम मंदिर ट्रस्ट के दफ्तर में जांच शुरू की. पहले दिन टीम ने मंदिर परिसर में करीब 7 से 8 घंटे बिताए. SIT ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से जानकारी ली. पांच संदिग्धों लवकुश, अवनीश, अनुकल्प, करुणे और रामशंकर की पहचान की गई. इनकी निशानदेही पर 2 करोड़ रुपये बरामद किए गए. 16 जून 2026: SIT जांच के दूसरे दिन चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव से करीब 4-4 घंटे पूछताछ हुई. SIT ने 42 कर्मचारियों से पूछताछ की. बैंक अधिकारियों और नोट-गिनने वाले एजेंसी के कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई. संतोष दुबे (धर्मसेना), युवा कांग्रेस के शरद शुक्ला और करणी सेना के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चंपत राय पर 24 करोड़ रुपये की जमीन खरीदने का आरोप लगाया.

SIT जांच के दूसरे दिन चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य गोपाल राव से करीब 4-4 घंटे पूछताछ हुई. SIT ने 42 कर्मचारियों से पूछताछ की. बैंक अधिकारियों और नोट-गिनने वाले एजेंसी के कर्मचारियों से भी पूछताछ हुई. संतोष दुबे (धर्मसेना), युवा कांग्रेस के शरद शुक्ला और करणी सेना के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई. आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने चंपत राय पर 24 करोड़ रुपये की जमीन खरीदने का आरोप लगाया. 17 जून 2026: SIT की जांच के तीसरे दिन ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया. रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से कई दौर में पूछताछ हुई. RSS के करीब 500 स्वयंसेवकों को दान-गिनती के काम से हटाए जाने का दावा सामने आया. अब तक 8 करोड़ से ज्यादा के हेरफेर के सबूत मिले हैं.

SIT की जांच के तीसरे दिन ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्रा को पूछताछ के लिए बुलाया गया. रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू से कई दौर में पूछताछ हुई. RSS के करीब 500 स्वयंसेवकों को दान-गिनती के काम से हटाए जाने का दावा सामने आया. अब तक 8 करोड़ से ज्यादा के हेरफेर के सबूत मिले हैं. 18 जून 2026: SIT की जांच जारी रही. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कल (19 जून) अयोध्या दौरे पर चंपत राय को दूर रहने को कहा गया.

तीन सदस्यीय SIT का गठन

राम मंदिर ट्रस्ट की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून 2026 को तीन सदस्यीय SIT का गठन किया. इसमें:

विजय विश्वास पंत, लखनऊ मंडलायुक्त (SIT के प्रमुख)

किरण एस, लखनऊ रेंज के IG (पुलिस अधिकारी)

नील रतन, उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के विशेष सचिव

SIT ने 15 जून को अयोध्या पहुंचकर जांच शुरू की. पहले दिन टीम ने मंदिर परिसर में करीब 7-8 घंटे बिताए. दूसरे दिन सुबह 10 बजे से जांच जारी रही. तीसरे दिन भी जांच चली.

किस-किस से पूछताछ हुई?

ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों से पूछताछ हुई:

चंपत राय (ट्रस्ट के महासचिव): 16 जून को करीब 4 घंटे पूछताछ हुई.

16 जून को करीब 4 घंटे पूछताछ हुई. गोपाल राव (ट्रस्ट सदस्य): 16 जून को करीब 4 घंटे पूछताछ.

16 जून को करीब 4 घंटे पूछताछ. डॉ. अनिल मिश्रा (ट्रस्टी): 17 जून को पूछताछ के लिए बुलाया गया.

SIT ने दान-गिनती में शामिल 5 कर्मचारियों की पहचान की है. इनमें लवकुश मिश्रा, अवनीश, अनुकल्प मिश्रा, करुणे और रामशंकर यादव उर्फ टिन्नी शामिल हैं.

इनके अलावा जिनसे पूछताछ हुई:

42 संदिग्ध कर्मचारी.

50 से ज्यादा लोगों से ज्यादा SIT ने अब तक पूछताछ की है.

SBI बैंक अधिकारी.

नोट-गिनती एजेंसी के कर्मचारी.

मंदिर प्रबंधन से जुड़े दर्जनों लोग.

इस मामले में क्या-क्या आरोप लगे?

इस मामले में 5 बड़े आरोप लगे:

1. चंपत राय पर 24 करोड़ की जमीन खरीदने का आरोप

AAP सांसद संजय सिंह ने चंपत राय पर 24 करोड़ रुपये की जमीन खरीदने का आरोप लगाया. उन्होंने X पर जमीन के कागजात की फोटो पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि राय ने 3 करोड़ रुपये की नजूल जमीन 24 करोड़ रुपये में खरीदी.

2. लवकुश मिश्रा पर शराब पर 50 हजार खर्च करने का आरोप

लवकुश मिश्रा पर आरोप है कि उसने एक बार शराब के ठेके पर करीब 50 हजार रुपये खर्च कर दिए. लवकुश ने गांव वालों पर धौंस जमाने के लिए दारू पार्टी की थी.

3. 500 RSS स्वयंसेवकों को हटाने का दावा

सूत्रों का दावा है कि RSS ने देशभर से करीब 500 स्वयंसेवकों को राम मंदिर में सेवा के लिए भेजा था, जिनमें दान-गिनती की ड्यूटी भी शामिल थी. इन स्वयंसेवकों को पहले तीन महीने जूता-प्रबंधन की ड्यूटी दी गई और बाद में हटा दिया गया. इससे RSS कार्यकर्ताओं में नाराजगी है. RSS के संयुक्त महासचिव भैयाजी जोशी ने तीन दिन पहले अयोध्या का दौरा किया.

4. कांग्रेस का आरोप- निष्पक्ष जांच नहीं हो रही

युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष शरद शुक्ला ने कहा कि जब तक ट्रस्ट के पदाधिकारी अपने पद पर बने रहेंगे, निष्पक्ष जांच प्रभावित होगी. इसके अलावा महंत कमलनयन दास का कहना है कि इस जांच से कुछ नहीं होने वाला है. जांच करने वाले भी वैसे ही हैं. जब जांच करने वाले बेईमान हैं तो जांच क्या ही होगी.

5. RJD सांसद का कानूनी नोटिस

RJD सांसद ने राम मंदिर ट्रस्ट को कानूनी नोटिस भेजा है, जिसमें 2021-22 से 2025-26 तक के दान और खर्च का साल-दर-साल हिसाब मांगा गया है.

CM योगी कल अयोध्या क्यों जा रहे हैं और चंपत राय को क्यों किया दूर?

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 19 जून (शुक्रवरा) को अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं. उनका रामलला के दर्शन-पूजन का कार्यक्रम है. इस बार ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय CM योगी की अगवानी नहीं करेंगे. अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने चंपत राय से कहा है कि वे मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान उचित दूरी बनाए रखें.

दरअसल, चढ़ावा चोरी के आरोपों के बीच सरकार ने चंपत राय से दूरी बना ली है. SIT की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए ऐसा कहा गया है. जब तक SIT जांच पूरी नहीं हो जाती, CM के आसपास चंपत राय को नहीं देखा जाना चाहिए. CM योगी अयोध्या के रुदौली में 72 परियोजनाओं का लोकार्पण और 51 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे.