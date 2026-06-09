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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जिन संगठनों को धार्मिक उन्माद...', करणी सेना के यूपी चुनाव लड़ने के ऐलान पर AIMIM का आया जवाब

'जिन संगठनों को धार्मिक उन्माद...', करणी सेना के यूपी चुनाव लड़ने के ऐलान पर AIMIM का आया जवाब

UP Election 2027: यूपी में करणी सेना के ऐलान पर एआईएमआईएम नेता शादाब चौहान ने बीजेपी पर तंज कसा है. उन्होंने कहा कि जिन संगठनों को बीजेपी ने पनाह दी वो ही उनके खिलाफ हो गए.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 09 Jun 2026 01:01 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पर करणी सेना ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, जिस पर असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. उत्तर प्रदेश AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान कहा कि बीजेपी जिन संगठनों का पनाह देकर धार्मिक उन्माद को हवा देती रही आज वो ही उसके खिलाफ खड़े हो रहे हैं. करणी सेना के चुनाव लड़ने से उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. 

करणी सेना के ऐलान पर AIMIM की प्रतिक्रिया

AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए करणी सेना के ऐलान पर कहा कि "लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार सबको हैं लेकिन, एक बात स्पष्ट है कि जो भगवा संगठन हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यशैली से नाखुश हैं. ये इस बात का प्रमाण हैं क्योंकि करणी सेना लगातार धार्मिक और जातीय आधार पर विवाद उत्पन्न करती रहती है. कई बार क़ानून को अपने हाथ में लेने की खुलेआम धमकियां देती है और उनके लोगों पर कार्रवाई भी नहीं होती है, उनको बचा रहे थे. 

हमने भी पांच-छह सालों पहले ये बात कही थी कि अगर आप रेडिकालइजेशन को जनरलाइज करेंगे, जाने-अनजाने में उसका समर्थन करेंगे तो एक दिन वो आप के ही खिलाफ खड़े होंगे. करणी सेना चुनाव लड़ रही है तो लड़ें, हमें उनके चुनाव लड़ने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. हम तो अपना काम कर रहे हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में तो सबको अधिकार है." 

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बीजेपी की नीतियों पर उठाए सवाल

शादाब चौहान ने कहा कि अब इसका फैसला जनता करेगी. जनता सर्वोपरि है लेकिन, भारतीय जनता पार्टी सारे मूल विषयों को छोड़कर जिन विषयों को उठाकर और जिन संगठनों को पनाह देकर धार्मिक उन्माद को हवा देती है. आज वहीं उसके खिलाफ खड़े होना शुरू हो गए हैं. ये इसी बात का प्रमाण है.  

बता दें कि करणी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने सोमवार को यूपी के शाहजहांपुर में ऐलान किया कि उनकी पार्टी 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि हम चुनाव क्यों नहीं लड़ें, जब आप राजभर जैसे नालायक को मंत्री बना देते हो. अपना दल टाइप के लोगों को सीटें देते हो तो हमारे साथ भी हमारी बिरादरी के लोग है. अम्मू ने कहा कि हम किसी पार्टी के राजनीतिक ग़ुलाम नहीं है. 

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Published at : 09 Jun 2026 01:01 PM (IST)
Tags :
Karni Sena Shadab Chauhan UP NEWS AIMIM
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