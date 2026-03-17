विकासनगर: वन अधिकारी से मारपीट केस पर HC सख्त, गिरफ्तारी पर लगाई रोक, सरकार से मांगा जवाब

देहरादून के विकासनगर में वन विभाग के अधिकारी से मारपीट और एफआईआर दर्ज होने के मामले में उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान न्यायालय ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से विस्तृत जानकारी मांगी है.

सुनवाई के बाद एकलपीठ ने संबंधित अधिकारी की गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगाते हुए राज्य सरकार को अगली सुनवाई तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं. नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि जिस स्थान पर घटना हुई, क्या वह क्षेत्र खनन के लिए प्रतिबंधित था या नहीं.

कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो पर दिखाई सख्ती

कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस संबंध में पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए अगले सोमवार तक न्यायालय को अवगत कराए. सुनवाई के दौरान अदालत ने सोशल मीडिया पर न्यायालय की कार्यवाही से जुड़े वायरल वीडियो को लेकर भी सख्त टिप्पणी की.

कोर्ट ने कहा कि न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग का उद्देश्य आमजन तक न्याय प्रक्रिया को पारदर्शी और सुलभ बनाना है. लेकिन कुछ लोग इस सुविधा का दुरुपयोग कर न्यायपालिका की गरिमा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि लाइव स्ट्रीमिंग से संबंधित नियमों के खिलाफ है.

अदालत ने स्पष्ट किया कि इन वीडियोज के कॉपीराइट उच्च न्यायालय के पास हैं और यदि नियमों का उल्लंघन किया गया तो न्यायालय संज्ञान लेकर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है.

विकासनगर में अधिकारी से की थी मारपीट

दरअसल, यह पूरा मामला फरवरी महीने के अंत में विकासनगर क्षेत्र में हुई एक घटना से जुड़ा है. जानकारी के अनुसार कालसी के उप प्रभागीय वनाधिकारी (एसडीओ) राजीव नयन नौटियाल ने पुलिस को शिकायत दी. इसमें उन्होंने बताया था कि 27 फरवरी की शाम जब वह अपने कार्यालय से लौट रहे थे, तब यमुना नदी की ओर जा रहे एक डंपर की गतिविधि उन्हें संदिग्ध लगी. इस पर उन्होंने उसका वीडियो बनाना शुरू कर दिया.

वन अधिकारी का आरोप है कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने वीडियो बनाने का विरोध किया और उनके साथ हाथापाई की. उन्होंने यह भी कहा कि आरोपियों ने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए उनसे मारपीट की. इस घटना के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के आधार पर अलग-अलग मुकदमे दर्ज कर मामले की जांच शुरू की.

कोर्ट ने दिखाए घटना के वीडियो

सुनवाई के दौरान अधिवक्ताओं की ओर से न्यायालय को बताया गया कि घटना के समय राकेश उत्तराखंडी और शिकायतकर्ता मनीष चौहान के वाहन भी मौके पर मौजूद थे. अदालत को घटना से संबंधित कुछ वीडियो भी दिखाए गए, जिनमें कथित तौर पर वन अधिकारी को वाहन से बाहर निकालकर मारपीट करते हुए देखा जा सकता है.

फिलहाल न्यायालय ने मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से पूरी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. अब इस मामले में अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी, जिसमें राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करेगी.

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