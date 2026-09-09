Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा में पत्नी की बेरहमी से हत्या, सिर पर वार-गला रेता; पति फरार

आगरा में पत्नी की बेरहमी से हत्या, सिर पर वार-गला रेता; पति फरार

आगरा के खंदौली थाना क्षेत्र में विवेक नामक युवक ने पत्नी किरण की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. घटना के बाद पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है.

Written By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा |  Updated at : 09 Sep 2026 11:22 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के आगरा में थाना खंदौली क्षेत्र के गांव पीली पोखर में विवेक नामक युवक पर अपनी पत्नी किरण की हत्या का आरोप लगा है. आरोपी ने सिर पर भारी चीज से हमला और गला रेतकर पत्नी की हत्या की है. इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है.

घर में महिला की हत्या की सूचना मिलने के बाद इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की. घटनास्थल पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया. इस घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वह इंसाफ की मांग कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें: यूपी में डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा काम; जानें कैसे

सिर पर भारी चीज से हमला 

मामला खुलने के बाद मृतका की पहचान किरण के रूप में हुई और उसके पति विवेक पर हत्या का आरोप लगा है. मृतका के परिजनों का आरोप है कि विवेक ने ही किरण को बेरहमी से मौत के घाट उतारा. प्रथम दृष्टया की जांच में सामने आया है कि किरण के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया और उसके गले को रेतकर हत्या कर दी गई. परिजनों ने पति विवेक और ससुराल पक्ष के अन्य परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि लंबे समय से दहेज की मांग को लेकर किरण के साथ मारपीट की जाती थी और उसे प्रताड़ना दी जाती थी.

आठ साल पहले हुई थी शादी 

जानकारी के मुताबिक, थाना एत्मादपुर के गांव के रहने वाले विजेंद्र की बेटी किरण की शादी गांव पीली पोखर निवासी विवेक से करीब 8 साल पहले हुई थी. किरण और विवेक के दो बच्चे हैं, जिनमें बड़े बेटे की उम्र करीब 5 वर्ष और छोटे बेटे की उम्र करीब 3 वर्ष है. मृतका के परिजनों का आरोप है कि विवेक शराब पीने का आदी था और शराब की लत को लेकर वह किरण के साथ आए दिन झगड़ा करता था. परिजनों का यह भी आरोप है कि विवेक कोई काम नहीं करता था. घटना के बाद आरोपी पति विवेक अपने दोनों बेटों को लेकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई 

एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि थाना खंदौली पुलिस को डायल-112 के माध्यम से ग्राम पीली पोखर में एक महिला की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड टीम ने मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की. उच्चाधिकारीगण ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मृतका के परिजनों द्वारा मृतका के पति एवं ससुराल पक्ष के अन्य परिजनों के विरुद्ध दी गई तहरीर के आधार पर थाना खंदौली पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें: यूपी के पूर्व मंत्री मोहसिन रजा को मिली बड़ी जिम्मेदारी

About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
Read More
Published at : 09 Sep 2026 11:22 AM (IST)
Tags :
Agra News UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: छात्रों को 'ठंडा' करने निकले दारोगा, अखिलेश बोले- ये अपराधी नहीं
गोरखपुर: छात्रों को 'ठंडा' करने निकले दारोगा, अखिलेश बोले- ये अपराधी नहीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा काम; जानें कैसे
यूपी में डॉक्टर्स के लिए खुशखबरी, रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा काम; जानें कैसे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
डिप्टी डायरेक्टर चकबंदी के पेशकार ने ली रिश्वत, रंगे हाथ गिरफ्तार
डिप्टी डायरेक्टर चकबंदी के पेशकार ने ली रिश्वत, रंगे हाथ गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
​​महोबा में शादी के 4 महीने बाद नवविवाहिता की मौत, जांच में जुटी पुलिस
​​महोबा में शादी के 4 महीने बाद नवविवाहिता की मौत, जांच में जुटी पुलिस
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कानपुर में Killer बहू का सीक्रेट प्लान ! UP CRIME News
UP Viral News: Bareilly में करीब 4 करोड़ की लागत से बन रही थी टंकी, कटान के चलते नदी में समाई
Punjab Drug Row | Breaking News: मंत्री से सवाल पूछने वाले को जहर पीना पड़ा? | Janhit | CM Mann
Janhit With Chitra Tripathi: BAPS संतों पर फ्रांस में विवाद क्यों हुआ ?
Sapa New Dress Code | Akhilesh Yadav: अखिलेश का लाल+हरा=नीला हो गया! | BJP | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा
बाबा बागेश्वर के नॉन वेज वाले बयान पर सियासत! TMC-कांग्रेस ने घेरा, किसने-क्या कहा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: छात्रों को 'ठंडा' करने निकले दारोगा, अखिलेश बोले- ये अपराधी नहीं
गोरखपुर: छात्रों को 'ठंडा' करने निकले दारोगा, अखिलेश बोले- ये अपराधी नहीं
बॉलीवुड
अक्षय-सैफ की ‘हैवान’ पर चली सेंसर बोर्ड की कैंची, हटाए गए कई अपशब्द, जानें- कितना है रन टाइम?
‘हैवान’ को कौन सा मिला सर्टिफिकेट, कितना है रन टाइम, जानें यहां
क्रिकेट
टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक, रोहित नंबर-1
टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए सबसे तेज शतक, रोहित नंबर-1
विश्व
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
बाइक, शराब और बहुत कुछ... ट्रंप कनाडा के किस-किस सामान को करेंगे बैन?
इंडिया
'भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा', विजय माल्या ने सरकार से रखी मांग
'भगोड़ा नहीं हूं, मेरा रिफंड कब मिलेगा', विजय माल्या ने सरकार से रखी मांग
Home Tips
Salt Storage Tips: गैस चूल्हे के पास रखती हैं नमक? तुरंत बदलें ये 1 आदत
गैस चूल्हे के पास रखती हैं नमक? तुरंत बदलें ये 1 आदत
नौकरी
SSC CHSL भर्ती शुरू, 12वीं पास उम्मीदवारों को 92 हजार तक की सैलरी
SSC CHSL भर्ती शुरू, 12वीं पास उम्मीदवारों को 92 हजार तक की सैलरी
ABP NEWS
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
Viral Video: मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों को मिला तेंदुए वाला 'सरप्राइज'!
ABP NEWS
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
Viral Video: रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तेंदुए ने अधिकारी पर कर दिया हमला!
ABP NEWS
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
Truck Accident: घंटों की मशक्कत के बाद 2 क्रेनों की मदद से निकाला गया ट्रक!
ABP NEWS
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
Navneet Rana Crying Video: बाघिन मां से मिलकर खूब रोईं नवनीत राणा, हो गईं वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Viral Video: पढ़ाई करने स्कूल में पहुंचा सांप, देखकर छात्रों ने मचाया शोर!
Embed widget