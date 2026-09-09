आगरा में पत्नी की बेरहमी से हत्या, सिर पर वार-गला रेता; पति फरार

उत्तर प्रदेश के आगरा में थाना खंदौली क्षेत्र के गांव पीली पोखर में विवेक नामक युवक पर अपनी पत्नी किरण की हत्या का आरोप लगा है. आरोपी ने सिर पर भारी चीज से हमला और गला रेतकर पत्नी की हत्या की है. इस घटना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई है.

घर में महिला की हत्या की सूचना मिलने के बाद इलाका पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की. घटनास्थल पर फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड को बुलाकर साक्ष्य जुटाए गए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया. इस घटना के बाद मृतका के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और वह इंसाफ की मांग कर रहे हैं.

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सिर पर भारी चीज से हमला

मामला खुलने के बाद मृतका की पहचान किरण के रूप में हुई और उसके पति विवेक पर हत्या का आरोप लगा है. मृतका के परिजनों का आरोप है कि विवेक ने ही किरण को बेरहमी से मौत के घाट उतारा. प्रथम दृष्टया की जांच में सामने आया है कि किरण के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार किया गया और उसके गले को रेतकर हत्या कर दी गई. परिजनों ने पति विवेक और ससुराल पक्ष के अन्य परिजनों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि लंबे समय से दहेज की मांग को लेकर किरण के साथ मारपीट की जाती थी और उसे प्रताड़ना दी जाती थी.

आठ साल पहले हुई थी शादी

जानकारी के मुताबिक, थाना एत्मादपुर के गांव के रहने वाले विजेंद्र की बेटी किरण की शादी गांव पीली पोखर निवासी विवेक से करीब 8 साल पहले हुई थी. किरण और विवेक के दो बच्चे हैं, जिनमें बड़े बेटे की उम्र करीब 5 वर्ष और छोटे बेटे की उम्र करीब 3 वर्ष है. मृतका के परिजनों का आरोप है कि विवेक शराब पीने का आदी था और शराब की लत को लेकर वह किरण के साथ आए दिन झगड़ा करता था. परिजनों का यह भी आरोप है कि विवेक कोई काम नहीं करता था. घटना के बाद आरोपी पति विवेक अपने दोनों बेटों को लेकर फरार हो गया है, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

एसीपी एत्मादपुर देवेश सिंह ने बताया कि थाना खंदौली पुलिस को डायल-112 के माध्यम से ग्राम पीली पोखर में एक महिला की हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना पर पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची. फील्ड यूनिट एवं डॉग स्क्वाड टीम ने मौके पर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की. उच्चाधिकारीगण ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए. मृतका के परिजनों द्वारा मृतका के पति एवं ससुराल पक्ष के अन्य परिजनों के विरुद्ध दी गई तहरीर के आधार पर थाना खंदौली पर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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