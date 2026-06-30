ताजमहल और उससे जुड़े पर्यटन ढांचे को और मजबूत बनाने की दिशा में सोमवार को बड़ा फैसला लिया गया. मंडलायुक्त नागेन्द्र प्रताप की अध्यक्षता में हुई पथकर सलाहकार समिति की 41वीं बैठक में करीब 24 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई.

बैठक में ताजमहल के पूर्वी और पश्चिमी गेट के साथ फतेहपुर सीकरी पर छह वाटर एटीएम स्थापित कराने, विदेशी पर्यटकों को वेलकम किट उपलब्ध कराने तथा ताज क्षेत्र की प्रकाश व्यवस्था, फायर फाइटिंग सिस्टम और हॉर्टिकल्चर के वार्षिक अनुरक्षण जैसे प्रस्तावों को स्वीकृति मिली. मंडलायुक्त ने फतेहपुर सीकरी में निर्माणाधीन लाइट एंड साउंड शो और आगरा गेट के सौंदर्यीकरण का कार्य अगस्त तक पूरा कराने के निर्देश दिए.

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90 सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे लगाने को मंजूरी

पर्यटकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ताजमहल के 500 मीटर दायरे में 90 सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे लगाने के पुलिस विभाग के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी गई. इसके अलावा ताज पश्चिमी गेट और फतेहपुर सीकरी में आरओ प्लांट के संचालन, ताजमहल के आसपास स्थापित प्रकाश व्यवस्था के रखरखाव तथा शिल्पग्राम से ताज पश्चिमी गेट तक हरित पट्टी के अनुरक्षण पर भी समिति ने मुहर लगाई. पर्यटन विभाग को ताज महोत्सव-2027 के आयोजन और पर्यटन पुलिस के वाहनों के संचालन के लिए भी अनुदान स्वीकृत किया गया.

शहर में प्रवेश के लिए बेहतर ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश

बैठक में आगरा एंट्री गेट, रमाडा फ्लाईओवर और इनर रिंग रोड से शहर में प्रवेश के लिए बेहतर ट्रैफिक प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए. एनएच-11 पर टाटा गेट से पथौली नहर तक प्रकाश व्यवस्था को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने पर जोर दिया गया.

ताजमहल, आगरा किला, ताज व्यू प्वाइंट और नगर निगम सीमा से बाहर पांच प्रमुख मार्गों की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था नगर निगम को हस्तांतरित करने के निर्देश भी दिए गए. साथ ही पथकर निधि से पूर्ण हो चुके कार्यों की तीन सदस्यीय समिति से जांच कराने का निर्णय लिया गया.

बैठक में ताज नेचर वॉक, ताज व्यू गार्डन के सौंदर्यीकरण, फतेहपुर सीकरी में आरओ प्लांट, विद्युत शवदाह गृह के नवीनीकरण तथा गोल्फ कोर्स के लिए आवश्यक संसाधनों की खरीद सहित कई अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए. इसके अलावा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय, विधायक चौधरी बाबूलाल और डॉ. धर्मपाल सिंह द्वारा मंदिर प्रवेश द्वार, सड़क चौड़ीकरण और नाली निर्माण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई. बैठक में जिलाधिकारी मनीष बंसल सहित एडीए, पर्यटन, वन, एएसआई, पीडब्ल्यूडी और अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

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