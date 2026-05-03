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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगरा में निर्माण कार्य के दौरान हादसा, मलबे के नीचे दबे तीन मजदूरों की इलाज के दौरान हुई मौत

आगरा में निर्माण कार्य के दौरान हादसा, मलबे के नीचे दबे तीन मजदूरों की इलाज के दौरान हुई मौत

Agra News: थाना एत्मादौला क्षेत्र स्थित ट्रांस यमुना फेस-1 में निर्माणाधीन मकान पर बड़ा हुआ है, जिसमें दबने से घायल तीन मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो गई.

By : पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 03 May 2026 11:24 AM (IST)
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आगरा के थाना एत्मादौला क्षेत्र स्थित ट्रांस यमुना फेस-1 में निर्माणाधीन मकान पर बड़ा हादसा हो गया. मकान की तीसरी मंजिल पर निर्माण कार्य चल रहा था, तभी अचानक लोहे का गार्डर भरभराकर नीचे गिर गया. गार्डर के साथ काम कर रहे तीन मजदूर भी नीचे आ गिरे. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े.

सूचना मिलते ही थाना एत्मादौला पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया. प्रारंभिक जानकारी में दो मजदूरों की हालत गंभीर बताई गई थी, जिनका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जबकि एक मजदूर को एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया था.

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लोहे के गार्डर का संतुलन बिगड़ने से हादसा

घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी थी. बताया गया कि मकान की तीसरी मंजिल पर निर्माण कार्य के दौरान लोहे के गार्डर का संतुलन बिगड़ गया, जिससे यह हादसा हुआ. निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा इंतजामों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा इतना तेज था कि गिरने की आवाज सुनकर आसपास के लोग दहशत में आ गए. पुलिस ने पूरे घटनास्थल का निरीक्षण किया और हादसे के कारणों की जानकारी जुटानी शुरू की.

इलाज के दौरान तीनों मजदूरों ने तोड़ा दम

इलाज के दौरान तीनों मजदूरों की मौत हो गई. हादसे की जानकारी मिलते ही मजदूरों के परिजनों में कोहराम मच गया. पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है. थाना एत्मादौला पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

प्रशासन ने शुरू की मामले की जांच

एसडीएम सुमित सिंह ने बताया कि ट्रांस यमुना फेस-1 में निर्माण कार्य के दौरान हुए हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई है. प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है. उन्होंने कहा कि मृतक मजदूरों के परिजनों को नियमानुसार सहायता दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. साथ ही शासन स्तर से उचित मुआवजा दिलवाने की कार्रवाई भी कराई जाएगी.

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About the author पुष्पेन्द्र चौहान, आगरा

पुष्पेन्द्र चौहान आगरा की सिटी स्तर की खबरें करते हैं. 
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Published at : 03 May 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Agra News UP NEWS UP Police
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