यूपी में पानी की टंकी पर चढ़ने के दौरान हुआ हादसा, एक की मौत; 2 बच्चों का IAF ने किया रेस्क्यू

सिद्धार्थनगर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कांशीराम आवास योजना के पास बनी साल 1989 की पानी की टंकी में शनिवार दोपहर करीब 2:00 बजे बड़ा हादसा हो गया, जब पांच बच्चे उस पर चढ़ रहे थे. इनमें से दो बच्चे किसी तरह ऊपर पहुंच गए, लेकिन जैसे ही तीन अन्य बच्चे ऊपर पहुंचने वाले थे, तभी छज्जे के साथ लगी सीढ़ी भरभराकर टूट गई और लटक गई, जिससे लगभग 120 फीट ऊंचाई से तीन बच्चे नीचे गिर पड़े, जबकि दो बच्चे ऊपर ही टंकी में फंस गए.

जिला मजिस्ट्रेट ने प्लेन के तहत बच्चों को किया रेस्क्यू

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने जिला मजिस्ट्रेट को इसकी सूचना दी. जिलाधिकारी शिवशरणप्पा ने बताया कि दो बच्चे टंकी पर फंसे हुए थे, जिन्हें नीचे उतारने के लिए रात में सीढ़ी बनाने की कोशिश की गई, लेकिन मिट्टी के दलदली होने के कारण यह संभव नहीं हो सका.

इसके बाद प्लान बी के तहत एयर फोर्स से संपर्क किया गया और उनकी मदद से सुबह 5:30 बजे हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों बच्चों का सफल रेस्क्यू कर लिया गया. उन्होंने बताया कि बच्चे पूरी तरह सुरक्षित और स्वस्थ हैं, जिनकी लैंडिंग सीधे गोरखपुर में कराई गई, जहां से उन्हें अब उनके घर भेजा जा रहा है. जिलाधिकारी ने इस पूरे अभियान के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके कार्यालय का धन्यवाद देते हुए कहा कि उनकी वजह से ही यह संभव हो पाया.

UP News: 'ऐसी जगह पर नमाज न पढ़ी जाए जहां...', हाईकोर्ट की टिप्पणी पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन रजवी

IAF Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को किया ऑपरेशन के लिए तैनात

वहीं भारतीय वायु सेना ने अपने ट्वीट में बताया कि राज्य सरकार के अनुरोध पर सेंट्रल एयर कमांड के IAF Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर को इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि पानी की टंकी की सीढ़ी टूट जाने के कारण दो बच्चे रात में वहीं फंस गए थे, और यह बचाव अभियान एक बार फिर से IAF की पेशेवरता और जरूरत के समय त्वरित कार्रवाई करते हुए लोगों की जान बचाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

मामले में 1 बच्चे की मौत, दो बच्चों का इलाज जारी

पूरी घटना कांशीराम आवास में बनी पानी की टंकी से जुड़ी है, जहां शनिवार को करीब 2:00 बजे पांच बच्चे ऊपर चढ़ रहे थे. इनमें से दो बच्चे किसी तरह ऊपर पहुंच गए थे, लेकिन जैसे ही तीन अन्य बच्चे ऊपर पहुंचने वाले थे, तभी छज्जे के साथ लगी सीढ़ी भरभराकर टूट गई और लटक गई.

सीढ़ी और बच्चों के गिरने की तेज आवाज सुनकर कॉलोनी के लोग मौके पर पहुंच गए और अधिकारियों को सूचना देने लगे. इसके बाद नीचे गिरे तीनों बच्चों को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां 14 वर्षीय सिद्धार्थ नाम के बच्चे को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 13 वर्षीय गोलू और 11 वर्षीय सनी का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है.

दो दशक पहले ही टंकी की थी परित्यक्त घोषित

दोनों की हालत नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया. यह पानी की टंकी करीब दो दशक पहले ही परित्यक्त घोषित की जा चुकी थी. घटना की जानकारी मिलते ही जिलाधिकारी और एडीएम के साथ अपर पुलिस अधीक्षक सहित भारी संख्या में पुलिस बल और राहत-बचाव दल मौके पर पहुंच गया और टंकी के ऊपर फंसे दो बच्चों को नीचे उतारने के प्रयास में जुट गया.

बच्चे पहले भी इस 30 साल पुरानी टंकी पर आते थे

पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी एन ने बताया कि काशीराम कॉलोनी में एक कंडम वॉटर टैंक पर पांच बच्चे चढ़े थे, जिसमें एक बच्चे की मौत हो चुकी है, दो बच्चों का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है और दो बच्चे ऊपर फंसे हुए हैं.

वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जैसे ही उन्हें हादसे की सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और पता चला कि बच्चे अक्सर इस 30 साल पुरानी टंकी पर आते-जाते थे, लेकिन आज सीढ़ी टूटने से यह बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई और दो बच्चे घायल हो गए, जबकि दो बच्चे ऊपर फंसे हुए थे, जिन्हें भारतीय वायु सेना की मदद से नीचे उतार लिया गया है.

महोबा में गहराया जल संकट, पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरे लोग, ट्यूबेल ऑपरेटर पर भी आरोप