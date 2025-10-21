हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबोनस न मिलने पर भड़के टोलकर्मी: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा बना फ्री, 10 घंटे बंद रहे बैरियर

बोनस न मिलने पर भड़के टोलकर्मी: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे का टोल प्लाजा बना फ्री, 10 घंटे बंद रहे बैरियर

Agra News: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को संभालने के लिए श्रीसांई व दातार कंपनी का करार है. टोल प्लाजा कमर्चारी भी इसी कम्पनी द्वारा नियुक्त हैं. कमर्चारियों का आरोप है कि बोनस पर टाल-मटोल किया जा रहा है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 21 Oct 2025 07:21 PM (IST)
उत्तर प्रदेश के आगरा- लखनऊ एक्सप्रेसवे के टोल प्लाजा 21 पर काम करने वाले श्रीसांई व दातार कंपनी के कर्मचारियों को दीपावली त्यौहार पर बोनस न मिलने को लेकर गुस्साए कर्मचारियों ने रविवार रात्रि 12:00 बजे के करीब टोल प्लाजा के बूल बैरियर खोलकर धरना-प्रदर्शन शुरू कर दिया. कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी के द्वारा दो-तीन दिन से कहा जा रहा है कि बोनस का पैसा आपके खाते में आ जाएगा लेकिन अभी तक कंपनी के द्वारा बोनस का पैसा खाते में नहीं डाला गया है.

कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे हमारी पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक हम हड़ताल पर रहेंगे. जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है. वहीं अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों से समझाने का प्रयास किया जा रहा है. लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हैं.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को संभालने के लिए श्रीसांई व दातार कंपनी का करार है. टोल प्लाजा कमर्चारी भी इसी कम्पनी द्वारा नियुक्त हैं. कमर्चारियों का आरोप है कि वे नियमित सेवा दे रहे हैं,लेकिन कंपनी द्वारा निर्धारित बोनस को लेकर लगातार टाल-मटोल किया जा रहा है. जिम्मेदार अधिकारी कोई संतोषजनक जवाब भी नहीं दे रहे. जिस कारण हड़ताल का फैसला लिया गया है.

टोल कर दिया गया फ्री

कमर्चारियों के धरने से टोल फ्री हो गया और वाहन बिना शुल्क चुकाए निकलते रहे. इस दौरान करीब दस घंटे तक टोल बैरियर खुला रहा. जिससे कंपनी को खासा नुकसान हुआ है. अभी नुकसान का आंकलन नहीं लगाया गया है . सूचना पर कंपनी के कई अधिकारी और पुलिस फ़ोर्स भी मौके पर पहुंची और हड़ताल कर रहे कर्मियों को समझाया. जब अधिकारियों ने ठोस आश्वासन दिया तब कर्मचारी वापस काम पर लौटे.

इस दौरान धरना प्रदर्शन करने वाले कर्मचारी मिंटू सिंह धाकरे, रामकुमार केशव सिंह गुर्जर,शिवकुमार, सचिन गोस्वामी,दिलीप पांडे, अतुल , ब्रजमोहन सिंह, धर्मवीर सिंह, सौदान सिंह सहित आदि रहे.

Input By : पंकज गुप्ता
Published at : 21 Oct 2025 07:21 PM (IST)
Agra News Toll Plaza UP NEWS
