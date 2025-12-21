उत्तर प्रदेश के आगरा जनपद में थाना शाहगंज क्षेत्र में पारिवारिक विवाद में बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक चार्टेड अकाउंटेंट महिला ने ससुराल पर आरोप लगाया है कि उसके साथ धोखे में शादी की गयी, जिसमें उसके पति की शारीरिक कमी को छिपाया गया. जब उसने सास को यह बात बताई तो सास ने संतान के लिए जेठ से संबंध बनाने का दबाब डाला. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गयी.

पुलिस को दी गयी शिकायत में महिला ने दावा किया कि वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है. शादी के समय पति की बीमारी के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं दी गयी. अब ससुराल वाले उसे प्रताड़ित कर रहे हैं. पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस को दी गयी शिकायत में महिला ने पुलिस से कहा कि विवाह के समय उसके पति के स्वास्थ्य से जुड़ी एक संवेदनशील बात छिपा दी गई थी. बाद में जब पता चला कि पति उन्हीं मुद्दों से जूझ रहे हैं, तो सास ने संतान की चाहत का हवाला देते हुए उसे अपने जेठ के साथ बच्चा पैदा करने का सुझाव दिया.

पीड़िता के अनुसार इस दबाव के बीच जेठ द्वारा दुराचार के प्रयास तक की घटना हुई, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई. जब महिला ने इन बातों को अपने पति के सामने रखा, तो परिवार ने उसका विरोध दबाने की कोशिश की और मारपीट तक की. पीड़िता के मुताबिक ससुराल के दबाव और खतरों से बचने के लिए रिश्तेदारों ने उसे बचाया और उसका इलाज कराया.

पुलिस ने शुरू की जांच

इस आपबीती के बाद महिला ने शाहगंज थाना में धोखाधड़ी, उत्पीड़न और दुराचार के प्रयास सहित कई गंभीर धाराओं के तहत शिकायत दर्ज कराई है. इस संबंध में एसीपी लोहा मंडी गौरव सिंह ने फोन पर मौखिक तौर से बताया है कि मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सभी आरोपों की पड़ताल कर रही है. अधिकारी ने कहा है कि जांच आगे बढ़ाई जा रही है और जरूरी कार्रवाई की जाएगी.