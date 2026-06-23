लखनऊ हादसे के बीच आगरा के कोचिंग सेंटर में हड़कंप, बेसमेंट से उठा धुएं के बाद बाहर निकाले छात्र

उत्तर प्रदेश के आगरा में भगवान टाकिज चौराहे स्थित आकाश कोचिंग सेंटर वाली बिल्डिंग में मंगलवार को उस समय हडकंप मच गया, जब बेसमेंट में लगे लाइट पेनल बॉक्स से अचानक धुंआ उठने लगा. बेसमेंट में तैनात गार्ड ने तत्काल इसकी सूचना बिल्डिंग में मौजूद लोगों और कोचिंग प्रबंधन को दी. एहतियातन दूसरी मंजिल पर संचालित आकाश कोचिंग सेंटर से छात्र-छात्राओं को बाहर निकाल लिया गया. अचानक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के बाहर आने से क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

घटना ऐसे समय हुई जब एक दिन पहले ही लखनऊ में कोचिंग सेंटर में हुए दुखद अग्निकांड की चर्चा पूरे प्रदेश में बनी हुई है. इसी कारण छात्रों और अभिभावकों के बीच कुछ देर के लिए चिंता का माहौल बन गया. हालांकि बाद में जानकारी हुई कि बेसमेंट में लगे लाइट पेनल बॉक्स में शॉर्ट सर्किट होने के कारण धुंआ उठा था. संबंधित कनेक्शन को तुरंत बंद कर दिया गया, जिसके बाद धुंआ निकलना बंद हो गया और स्थिति सामान्य हो गई.

कोचिंग प्रबंधन ने आग की घटना से किया इंकार

आकाश कोचिंग सेंटर के ब्रांच मैनेजर सचिन मित्तल ने स्पष्ट किया कि कोचिंग सेंटर या बिल्डिंग में आग लगने जैसी कोई घटना नहीं हुई है. उन्होंने बताया कि बेसमेंट में लगे लाइट पेनल बॉक्स में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसकी सूचना मिलने पर बच्चों को केवल एहतियात के तौर पर बाहर निकाला गया था. उन्होंने कहा कि किसी प्रकार की घबराहट या आग की स्थिति नहीं बनी और कोचिंग सेंटर की अन्य गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित होती रहीं.

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घटना की जानकारी मिलने पर विद्युत सुरक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. विद्युत सुरक्षा विभाग आगरा के उप निदेशक प्रवीण कुमार ने निरीक्षण के दौरान पाया कि पेनल बॉक्स में कुछ तार खुले हुए थे. संबंधित व्यवस्थाओं को तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विभाग द्वारा कोचिंग सेंटर में सुरक्षा संबंधी अन्य मानकों की भी जांच की जा रही है.

दमकल विभाग ने शुरू की जांच

उधर लखनऊ अग्निकांड के बाद आगरा में फायर विभाग और पुलिस ने कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक शुरू कर दिया है. जांच के दौरान कई स्थानों पर अग्निशमन उपकरण एक्सपायर और अनुपयोगी मिले हैं. फायर ऑफिसर सोम दत्त ने बताया कि जहां मानक पूरे नहीं पाए जाएंगे, वहां नोटिस जारी किया जाएगा.वहीं एसीपी हरी पर्वत अमीषा ने कहा कि पुलिस को आग लगने की सूचना मिली थी, लेकिन जांच में स्पष्ट हुआ कि पार्किंग एरिया में लगे पावर बोर्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण धुंआ उठा था. उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और भ्रामक खबरें न फैलाने की अपील की है.

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