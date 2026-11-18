उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में बुधवार सुबह 21 साल के युवक का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने से सनसनी फैल गई. युवक मंगलवार को दोस्तों के सात लखनऊ घूमने जाने की बात कहकर घर से निकला था, जिसके बाद अगले दिन सुबह उसका शव सड़क किनारे पड़ा मिला. मृतक की पहचान औरंगजेब उर्फ उमर के रूप में हुई. जो एआईएमआईएम नेता अब्दुल्ला का बेटा है.

अब्दुल्ला मूल रूप से बिलरियागंज थाना क्षेत्र के बिंदवल गांव के रहने वाले हैं और एआईएमआईएम के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी हैं. उन्होंने साल 2022 में गोपालपुर विधानसभा सीट से AIMIM के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था. पार्टी नेता के बेटे की मौत की खबर मिलते ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खलबली मच गई और वो बड़ी संख्या में घटनास्थल पर पहुँच गए.

AIMIM नेता के बेटे की संदिग्ध मौत

AIMIM नेता अब्दुल्ला का थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में बिलरियागंज चुंगी के पास आवास है, मंगलवार की शाम वह दोस्तों के साथ लखनऊ घूमने जाने की बात कहकर घर से निकला था. इसके बाद बुधवार की सुबह उसका शव मामा के घर के समीप सड़क पर मिला. युवक के मामा का घर बाजबहादुर स्थित कोट किला मोहल्ले में स्थित है. पुलिस इस बात की जाँच कर रही है कि लखनऊ जाने वाले युवक का शव वहां कैसे मिला?

परिजनों के मुताबिक, औरंगजेब पहले दो बार दुबई जा चुका था. करीब एक सप्ताह बाद उसे फिर दुबई जाना था, जहां वह रोजगार करने की योजना बना रहा था. इसी वजह से परिजनों ने उसे एक दिन के लिए लखनऊ घूमने जाने की अनुमति दी थी. हालांकि, वह किन दोस्तों के साथ लखनऊ जाने वाला था, इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता था.

शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं

परिजनों का कहना है कि उसके शरीर पर चोट के कोई स्पष्ट निशान भी नहीं दिखाई दे रहे थे. ऐसे में उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई, इसे लेकर परिवार असमंजस में है. औरंगजेब चार भाइयों में सबसे बड़ा था. करीब एक वर्ष पहले ही उसकी शादी हुई थी और कुछ दिन पहले उसके घर में बच्चे का जन्म हुआ था. लेकिन अब उसकी मौत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. इस मामले पर सीओ सिटी शुभम तोदी ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत की सही वजहों का पता चल पाएगा. जिसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.