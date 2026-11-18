उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी है. इसी के चलते प्रदेश इकाई अब मंडल स्तर पर बैठकें करने जा रही है. मंडल में बैठक के साथ जनसंवाद कार्यक्रम भी आयोजित होंगे. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा 'मोना' इन मंडलीय दौरों के जरिए चुनावी अभियान को धार देंगी. इस दौरान वह अलग-अलग मंडलों में जनसभाएं करेंगी और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर संगठन की जमीनी स्थिति का जायजा लेंगी. हर मंडल में रात्रि विश्राम की भी योजना बनाई गई है.

इसकी शुरुवात 18 नवंबर से झांसी से होगी. दौरों के दौरान आराधना मिश्रा मोना संबंधित मंडलों के राजनीतिक समीकरणों की समीक्षा करेंगी. साथ ही जिला और शहर कांग्रेस कमेटियों के अध्यक्षों, प्रदेश पदाधिकारियों, पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और पिछले विधानसभा व लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के साथ बैठक कर संगठन की मजबूती और चुनावी रणनीति पर चर्चा करेंगी.

18 नवंबर को प्रदेश अध्यक्ष झांसी से करेगी शुरुवात

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना 18 नवंबर को झांसी मंडल के दौरे पर रहेंगी. वह लखनऊ से सड़क मार्ग से झांसी पहुंचेंगी और बीकेडी चौराहे स्थित आईएमए भवन में आयोजित 'लोक हुंकार, जन संवाद' कार्यक्रम में शामिल होंगी.

इसके बाद लक्ष्मी गार्डन में झांसी, जालौन और ललितपुर के कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगी. इसमें पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों और 2022 विधानसभा व 2024 लोकसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशियों को भी बुलाया गया है.

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19 नवंबर को लखनऊ में युवा कांग्रेस सम्मेलन में होंगी शामिल

बैठक के बाद शाम को वह झांसी सर्किट हाउस में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगी और वहीं रात्रि विश्राम करेंगी. 19 नवंबर को लखनऊ लौटकर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम और युवा कांग्रेस (मध्य जोन) के सम्मेलन में शामिल होंगी.

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