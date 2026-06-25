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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आप सांसद संजय सिंह ने SIT को लिखी चिट्ठी, जमीन घोटाले के दिए सबूत

राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आप सांसद संजय सिंह ने SIT को लिखी चिट्ठी, जमीन घोटाले के दिए सबूत

AAP MP Sanjay Singh: आप सांसद संजय सिंह ने दावा किया कि प्रभु श्रीराम के नाम से खरीदी गई जमीन में करोड़ों रुपयों का घोटाला किया जा चुका हैं. उन्होंने इसके दस्तावेज एसआईटी को सौंप दिए हैं.

Written By : बलराम पांडेय |  Edited By: आरती सुमन |  Updated at : 25 Jun 2026 02:16 PM (IST)
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अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही हैं. आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मामले की जाँच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के चेयरमैन को चिट्ठी लिखी है. आप सांसद ने इसमें चढ़ावा चोरी और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जमीन की खरीद में घोटाले का आरोप लगाते हुए जाँच की माँग की है 

आप सांसद संजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर के आसपास कई जमीनों के हुए लेन-देन की जाँच का अनुरोध किया है. उन्होंने दावा किया कि कुछ संपत्तियों को अधिग्रहण करने के बाद बेहत ऊंची कीमतों पर ट्रस्ट के द्वारा खरीदा गया. उन्होंने एसआईटी की टीम को कुछ दस्तावेज भी सलंग्न करके भेजे हैं और उनकी जांच कर दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. 

आप सांसद ने SIT को लिखी चिट्ठी

संजय सिंह ने एसआईटी को लिखी चिट्ठी में कहा अयोध्या के राम मंदिर में ट्रस्ट द्वारा किए गए घोटाले की वजह से देश के करोड़ों हिन्दुओं की आस्था को चोट पहुंची है. पिछले दिनों इस चोरी में श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव और टिन्नू यादव ने का नाम चढ़ावा चोरी मामले की वजह से चर्चा में आया है. 

आप सांसद ने दावा किया कि ये कोई सामान्य चोरी नहीं है. इससे पहले भी प्रभु श्रीराम के नाम से खरीदी गई जमीन में करोड़ों रुपयों का घोटाला किया जा चुका हैं. जिससे संबंधित तमाम साक्ष्यों को उन्होंने शासन-प्रशासन और मीडिया के सामने रखा था, जिस पर सरकार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई.

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जमीन की खरीद-फरोख्त में घोटाले का आरोप

संजय सिंह ने लिखा- साल 2021 में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दो करोड़ की ज़मीन 18.5 करोड़ में खरीदी. मेरे द्वारा इसकी शिकायत कोतवाली अयोध्या में की गई थी, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. इसी प्रकार क़रीब 3 करोड़ की जमीन महंत मुरली दास से लगभग 24 करोड़ में खरीदी गई, 9 करोड़ की ज़मीन आलोक बंसल से क़रीब 55.5 करोड़ में खरीदी गई. इसके अतिरिक्त मेरे पास कई ऐसे जमीनों के कागजात है जिसमें ट्रस्ट के भ्रष्ट होने के सबूत मौजूद हैं. 

उन्होंने ज़मीन घोटाले के कई दस्तावेज भी एसआईटी की टीम को चिट्ठी के साथ सलंग्न किए हैं. संजय सिंह ने चिट्ठी में भी इसका जिक्र किया और लिखा- ट्रस्ट द्वारा क़रीब 11 जमीन के घोटालों के दस्तावेज पत्र के सलंग्न हैं. कृपया इनका संज्ञान लेते हुए मामले की गहनता से जाँच कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई कराने की कष्ट करें.

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About the author बलराम पांडेय

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
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Published at : 25 Jun 2026 02:16 PM (IST)
Tags :
UP NEWS SANJAY SINGH Ayodhya NEWS Ram Mandir Donation Theft
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