हरदोई में गेहूं भंडारण कक्ष में जहरीली गैस से 2 लोगों की मौत, 1 की हालत नाजुक

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom ग्रामीणों द्वारा तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक दिल दहला देने वाला हादसा हो गया जिसने पूरे इलाके को सन्न कर दिया है. यहां बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर गांव में प्रधान विद्यावती के घर में एक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया. यह सभी गेहूं भंडारण कक्ष में सफाई के लिए टैंक में उतरे थे, लेकिन अंदर उतरते ही कक्ष में बनी गैस के कारण यह हादसा हुआ. इस हादसे से गांव में मातम पसर गया है.

बिलग्राम सीओ सीएचसी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है. यह हादसा तब हुआ जब प्रधानपति सुरेंद्र घर के गहरे टैंक में गेहूं भरने के लिए नीचे उतरे थे. किसी को अंदाजा नहीं था कि टैंक के अंदर जहरीली गैस मौत बनकर उनका इंतजार कर रही है. जैसे ही सुरेंद्र नीचे गए, वह गैस की चपेट में आकर बेहोश हो गए. उन्हें तड़पता देख पड़ोसी कैलाश बिना अपनी जान की परवाह किए उन्हें बचाने कूदे, लेकिन उन्हें भी जहरीली गैस ने अपना शिकार बना लिया.

बचाने के प्रयास में घायल हुआ युवक

चीख-पुकार सुनकर गाँव का ही प्रमोद भी रस्सी के सहारे नीचे उतरा, लेकिन वह भी टैंक के अंदर बेहोश हो गया. घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने तत्काल तीनों को बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) बिलग्राम लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने सुरेंद्र और कैलाश को मृत घोषित कर दिया. प्रमोद की किस्मत अच्छी थी कि समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई, लेकिन अब भी उसकी हालत नाजुक है. घटना की सूचना मिलते ही सीओ बिलग्राम रवि प्रकाश और भारी पुलिस बल अस्पताल पहुंच गये.

अस्पताल परिसर में परिजनों की चीखों से माहौल गमगीन है. एक छोटे से काम के लिए उठाया गया कदम दो परिवारों के चिराग बुझा गया.वंही एएसपी सुबोध गौतम ने बताया कि पुलिस द्वारा मौके पर पहुँचकर अंदर उतरकर दोनों लोगो को बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से सीएचसी लाया गया जंहा डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.