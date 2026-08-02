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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअब 20 दिन में जारी होंगे किसी भी भर्ती परीक्षा के नतीजे, RPSC का बड़ा फैसला 

अब 20 दिन में जारी होंगे किसी भी भर्ती परीक्षा के नतीजे, RPSC का बड़ा फैसला 

RPSC: RPSC के इस फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. रिजल्ट में देरी कम होने से भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होने और नियुक्तियां तेजी से होने की उम्मीद है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Aug 2026 02:06 PM (IST)
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राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है कि अब भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट 20 दिन के भीतर ही जारी कर दिए जाएंगे. इसके लिए तैयारी शुरू कर दी गई है. माना जा रहा है कि प्रक्रिया तेज होने से इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और नियुक्ति प्रक्रिया में भी देरी कम होगी और समय पर नियुक्तियां हो सकेंगी.

दूसरी ओर यह फैसला कोर्ट केस से बचाव के तौर पर भी अहम माना जा रहा है. दरअसल, एक लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों वाली भर्तियों को कानूनी विवाद में फंसने से बचाने के लिए आरपीएससी नई रणनीति बना रहा है. तीसरी अहम वजह सिस्टम में मजबूती भी मानी जा रही है. परीक्षा से रिजल्ट तक हर चरण की मॉनिटरिंग बढ़ाकर समयबद्ध प्रक्रिया लागू करने की योजना बनाई गई है.

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समय पर नियुक्तियां और पारदर्शिता

RPSC के इस फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. रिजल्ट में देरी कम होने से भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होने और नियुक्तियां तेजी से होने की उम्मीद है. इसी के साथ पारदर्शिता पर भी जोर दिया जाएगा. आयोग का लक्ष्य समयबद्ध, पारदर्शी और विवाद-मुक्त भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करना है.

नए RPSC अध्यक्ष पर भी नजर 

राजस्थान सरकार अब नए आरपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की तैयारी कर रही है. फिलहाल, कार्यवाहक व्यवस्था लागू है लेकिन आगामी आरएएस, आरपीएस और दूसरी बड़े सरकारी एग्जाम के मद्देनजर स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति जरूरी है. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, इस पद के लिए कुछ वरिष्ठ और रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स के नाम पर चर्चा चल रही है. हालांकि अंतिम फैसला सरकार की ओर से ही लिया जाएगा. संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल की ओर से मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 02 Aug 2026 02:03 PM (IST)
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