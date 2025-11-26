राजस्थान विधानसभा में हुई वंदे मातरम गैलरी की शुरुआत, फ्री में लुत्फ उठा पाएंगे लोग
Vande Mataram Gallery: इस गैलरी में वंदे मातरम की पूरी गाथा और इसके महत्व को तस्वीरें व राइट अप के जरिए बताया गया है. आम लोग बिना किसी फीस या टिकट के इस गैलरी को देख सकते हैं.
राजस्थान के जयपुर में संविधान दिवस के मौके पर राजस्थान विधानसभा में बुधवार (26 नवंबर) को वंदे मातरम गैलरी की शुरुआत की गई है. यह गैलरी वंदे मातरम की रचना के डेढ़ सौ साल पूरे होने पर की गई है. देश में यह पहला ऐसा मौका है जब किसी राज्य की विधानसभा में वंदे मातरम पर अलग गैलरी बनाई गई है.
इस गैलरी में वंदे मातरम की पूरी गाथा और इसके महत्व को तस्वीरें व राइट अप के जरिए बताया गया है. राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी की पहल पर तैयार की गई यह वंदे मातरम गैलरी कई मायनों में बेहद खास और प्रेरणा का स्रोत है.
वंदे मातरम गैलरी मे किया गैलरी का उद्घाटन
इस वंदे मातरम गैलरी का उदघाटन बुधवार (26 नवंबर) को राजस्थान विधानसभा के स्पीकर वासुदेव देवनानी, राज्य के कानून मंत्री जोगाराम पटेल और विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने किया. इस मौके पर अलग-अलग यूनिवर्सिटीज में कानून की पढ़ाई कर रहे तमाम छात्रों और टीचर्स को भी खास तौर पर बुलाया गया था.
यह गैलरी वंदे मातरम गीत की कहानी के जरिए लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने का काम करेगी. विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी के मुताबिक वंदे मातरम गैलरी आम लोगों के लिए भी शनिवार की छुट्टी को छोड़कर हफ्ते में छह दिनों तक खुली रहेगी.
आकर्षण का केंद्र बनी वंदे मातरम गैलरी
इस गैलरी में वंदे मातरम की रचना से लेकर इसके आगे बढ़ने की पूरी गाथा, संघर्ष और महत्व के साथ ही आज के समय में इसकी प्रासंगिकता को लेकर 37 चित्र और राइटअप के जरिए बताया गया है. हर वॉल पर वंदे मातरम से संबंधित कुछ चित्र और उनके साथ जानकारी है.
राजस्थान विधानसभा के पीआरओ डॉ. लोकेश शर्मा के मुताबिक इस गैलरी के जरिए यह बताने की कोशिश की गई है कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं है, बल्कि मातृभूमि से आत्मिक जुड़ाव का सबसे सशक्त माध्यम भी है. उनके मुताबिक जयपुर में रोजाना बड़ी संख्या में देश-विदेश से पर्यटक आते हैं, इसी वजह से विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने इसे आम लोगों के लिए भी खोले जाने का फैसला किया है.
आम लोग फ्री में देख सकते हैं गैलरी
आम लोग बिना किसी फीस या टिकट के सिर्फ सुरक्षा की औपचारिकताओं को पूरा कर इस गैलरी को देख सकते हैं. यह गैलरी सिर्फ जानकारी के लिहाज से ही अहम नहीं है, बल्कि बेहद खूबसूरत व प्रभावशाली तरीके से अभी तैयार की गई है.
विधानसभा के जनसंपर्क अधिकारी डा. लोकेश शर्मा के मुताबिक इसे इस तरह से तैयार कराया गया है, ताकि बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक गैलरी में एंट्री करने के बाद इसे पूरा देखने में दिलचस्पी बनी रहे. वंदे मातरम गैलरी के उदघाटन से पहले विधानसभा के कांफ्रेंस हॉल में युवा संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया.
इस मौके पर स्पीकर वासुदेव देवनानी के साथ ही कानून मंत्री जोगाराम पटेल और विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने स्टूडेंटस को संविधान के महत्व के बारे में भी बताया. सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता इस मौके पर एक दूसरे के खिलाफ सियासी तीर चलाने से भी नहीं चूके.
